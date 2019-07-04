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Ankara Haberleri: Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz

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Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz

Doğahan GİRİTLİOĞLU
04.07.2019 - 09:14Son Güncelleme :

Memleketi Rize’nin yaylalarından esinlenen Ankaralı iş insanı Mehmet Demirci, Alaacatlı’da yarım asırlık tarihi köşkün çevresine kurduğu çiftlikte 22 yıldır Ankaralıları ağırlıyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Demirci, “Burası işletmeden çok hayalini kurduğum evim” diyor. ‘Çalgan Et Lokantası’ adıyla hizmet veren mekânla ilgili Demirci, asırlık ağaçların arasında müşterilerini hem ağırlıyor hem de eğlencelerine ortak oluyor. 22 yıl içerisinde şehrin stresinden ve gürültüsünden kaçmak isteyen Ankaralıların uğrak noktaları arasına girmeyi başaran ‘Çalgan’, kendi çiftliğinde üretilen doğal ürünlerden pişirilen yemekleri müşterilerine servis ediyor. Demirci en büyük hayalim dediği Çalgan’ın hikâyesini şu sözlerle anlatıyor:

Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz

İŞLETME DEĞİL HAYALİM

Ankara’da küçük bir Çamlıhemşin (Rize’nin ilçesi) yaratmak en büyük hayalimdi. Doğal bir ortam kurmak için her yıl yeni bir şeyler ekliyoruz. Sofralarımızdaki ürünler Karadeniz’den aslına uygun olarak geliyor. Ayrıca kurduğumuz çiftlikteki doğal ürünler masalarımızda servis ediliyor. Benim kurulduğu günden bu yana hastalık veya önemli bir durum harici buraya gelmediğim olmadı. Bura bir işletmeden çok, benim gerçekleşen hayalim.”

Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz

MİSAFİRLERİ TELEFERİK TAŞIYACAK

Demirci tarihi köşk ile etrafında kurduğu çiftliğin manzarasını bütün misafirlerine izletmek istediğini belirterek, “Sıradaki hayalim buranın tam üzerine tıpkı Karadenizdeki gibi bir teleferik kurarak bütün misafirlerime görsel şölen yaşatmak” diye konuştu.

Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz

Çalgan’daki yapılar Doğu Karadeniz evlerinin en tipik örneklerinden olan ahşap konaklardan esinlenilerek inşaa edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz haberi güncellenecektir.

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