Alaacatlı’da denizsiz Karadeniz

Demirci, “Burası işletmeden çok hayalini kurduğum evim” diyor. ‘Çalgan Et Lokantası’ adıyla hizmet veren mekânla ilgili Demirci, asırlık ağaçların arasında müşterilerini hem ağırlıyor hem de eğlencelerine ortak oluyor. 22 yıl içerisinde şehrin stresinden ve gürültüsünden kaçmak isteyen Ankaralıların uğrak noktaları arasına girmeyi başaran ‘Çalgan’, kendi çiftliğinde üretilen doğal ürünlerden pişirilen yemekleri müşterilerine servis ediyor. Demirci en büyük hayalim dediği Çalgan’ın hikâyesini şu sözlerle anlatıyor:

İŞLETME DEĞİL HAYALİM

“Ankara’da küçük bir Çamlıhemşin (Rize’nin ilçesi) yaratmak en büyük hayalimdi. Doğal bir ortam kurmak için her yıl yeni bir şeyler ekliyoruz. Sofralarımızdaki ürünler Karadeniz’den aslına uygun olarak geliyor. Ayrıca kurduğumuz çiftlikteki doğal ürünler masalarımızda servis ediliyor. Benim kurulduğu günden bu yana hastalık veya önemli bir durum harici buraya gelmediğim olmadı. Bura bir işletmeden çok, benim gerçekleşen hayalim.”

MİSAFİRLERİ TELEFERİK TAŞIYACAK

Demirci tarihi köşk ile etrafında kurduğu çiftliğin manzarasını bütün misafirlerine izletmek istediğini belirterek, “Sıradaki hayalim buranın tam üzerine tıpkı Karadenizdeki gibi bir teleferik kurarak bütün misafirlerime görsel şölen yaşatmak” diye konuştu.

Çalgan’daki yapılar Doğu Karadeniz evlerinin en tipik örneklerinden olan ahşap konaklardan esinlenilerek inşaa edildi.