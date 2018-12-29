Akşam yemeği Vali Şahin'den

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın, kimsesizleri ve evsizleri çetin kış şartlarından korumak amacıyla hizmete açtığı kimsesizler otelinde barınan vatandaşlarca kapıda karşılandı. Şahin, daha sonra yemekhaneye geçerek, akşam yemeği için sırada bekleyen vatandaşlara yemek dağıttı. Vasip Şahin, otel sakinleriyle sohbet ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Kimsesizler oteli projesinin Ankara Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş birliğinde 2011'den bu yana devam ettiğini anımsatan Şahin, havaların soğumasıyla birlikte bazı otellerle yapılan anlaşmalar neticesinde evsiz vatandaşlara barınma hizmeti verildiğini belirtti. Bu yıl iki ayrı otelde toplam 220 kişinin kalabileceği bir kapasitenin oluşturulduğunu kaydeden Şahin, şunları söyledi:

İŞ SAHİBİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

"İki öğün sıcak yemek veriliyor. Buraya gelen vatandaşlarımızın önce genel bir bakımı yapılıyor ve temizlik ihtiyacı gideriliyor. İlk muayeneleri yapılıyor ve tedaviye ihtiyaç duyanlara müdahalede bulunuluyor. Daha sonra burada, sıcak yuvada hayatlarını devam ettiriyorlar. Biz burada çalışabilecek durumu olan vatandaşlarımızı iş sahibi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 60 yaş üzerindeki engelli veya hastalığı nedeniyle çalışmayacak durumda olanları bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ya da huzurevlerine uzun süreli olarak yerleştirmeye gayret ediyoruz."

BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA

Şahin, evsiz kalan vatandaşların toplumun bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu insanlar bizim sorumluluğumuzda. Onları kendi sorunlarının çözümsüzlüğüne iterek çaresiz bırakmaya izin vermeyeceğiz. Toplum ve devlet olarak ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşları da zaman zaman çalışmalar yapıyor ama sivil toplum kuruluşlarının da bu konuya daha bir gayret ve ilgiyle eğilmelerinin de önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

DEVLETİMİZİN BÜYÜKLERİ SAYESİNDE

Kimsesizler otelinde yaklaşık 15 gündür kalan Serdal Erdek ise Vali Şahin'in kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Aynı otelde kalan İsmail Işıkoğlu da, "Burada kalmamız, onların, devletimizin büyükleri sayesinde. Vali beyimizin buraya gelerek bizleri onurlandırması çok güzel bir şey. Arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.