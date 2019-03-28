Akıllı su sayacı dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü su aboneleri için yeni nesil teknoloji ürünü ‘akıllı su sayacı’ uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye’de ilk kez Başkent’te uygulanmaya başlanan ‘akıllı su sayacı’ sistemi ile aboneler artık, anlık su tüketimi, endeks bilgisi, su kaçağı ve sayaç sıcaklığını online olarak takip edebilecek. Aboneler internet tabanlı bilgi sisteminde yapılacak çalışmalardan sonra ‘Online İşlemler’ menüsünden ayrıntılı bilgi alabilecek, evden, işten ya da şehir ve yurt dışından da bilgileri takip edebilecek.

PİLOT UYGULAMA YENİMAHALLE’DE

Paris, Barselona, Valencia ve Amsterdam gibi Avrupa’nın bazı şehirlerinde uygulanan sistemin Ankara’daki pilot uygulaması Yenimahalle Batıkent’te başladı. ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Batıkent’te belirlenen 200 haneye ‘akıllı su sayacı’ taktı. Altındağ’da belirlenen bin aboneye daha bu sistemin takılacağını belirten ASKİ Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürü Mehmet Kazmazoğlu, mekanik sayaçları akıllı sayaçlarla değiştirerek, merkezi izleme sistemi üzerinden takip altına alacaklarını söyledi. Kazmazoğlu yeni uygulanma hakkında şu bilgileri verdi:

4 YIL İÇİNDE TAMAMI DEĞİŞECEK

“Akıllı su sayaçlarının Türkiye içinde başka örneği yok. Suyun akıllı yönetimi konusunda pilot bölge olarak seçtiğimiz Yenimahalle’de bir sitede bu çalışmayı test ettik. Çalışma sonunda hedeflediğimiz başarıya ulaşırsak Ankara’nın tamamında 4 yıl içinde sayaç takılmasını tamamlamayı düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da Ulusal Akıllı Kentler Eylem Planı çerçevesinde, yıldan yıla eski sayaçları değiştirmeyi planlıyoruz. Mekanik sayaçların hassasiyeti ile ilgili de sorunlar yaşıyoruz. Sayaçlarda kış mevsiminde donma ve patlamalar yaşanıyor bu sayede bunun da önüne geçmiş olacağız.”

KOLAYLIKLARI İSE ŞÖYLE

*Daha hassas ve gelişmiş bir cihaz olduğu için daha güvenilir ölçümler yapılmasını sağlayacak.

*Uzaktan okuma ile sayaç okuma personelin sahaya inmesine gerek kalmayacak.

*Tüketim bilgileri istenilen zamanda alınarak sayacın kontrol sıklığı artırılabilecek bu sayede sayaç kaynaklı tüketim verisi hataları azaltılacak.

*Sayaca müdahale riski azalacak ve kaçak su kullanımının önüne geçilecek.

*İnsan kaynaklı hatalı okuma problemi ortadan kalkacak, aboneler sistemdeki tüketim bilgilerini anlık kontrol edebilecek, sisteme güven artacak.

*Sayaçlarda bulunan RF/GSM modülleri sayesinde sayaç ile abone etkileşimi kurulabilecek. Özellikle kışın sayaçta meydana gelen donma/patlama durumlarını önlemek için sıcaklığın sıfıra yaklaştığı koşullarda sayaçtan aboneye donma uyarısı içeren mesaj gönderilecek ve abonenin önlem alması sağlanacak

*Uzaktan kontrol ile abonelik işlemleri sonlandırıldığında sayaçların sökülmesi yerine merkezden otomatik olarak kapatılması sağlanacak ve yeni abonelik işlemlerinde ortaya çıkan tekrar sayaç takılma süresi ortadan kaldırılmış olacak