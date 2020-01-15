Akciğer tansiyonunu yendi artık torun bakıyor

“Hastalığım nedeniyle sürekli ilaç kullandım. Zaman ilerledikçe yürüyemez ve merdiven çıkamaz duruma geldim. Bu süreçte değişik hastanelere ve merkezlere gittim ama bir netice alamadım. KOAH ve astım ilaçları verdiler, sürekli onları kullandım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Akciğer Tansiyonu Polikliniği’ne başvurdum. Tekerlekli sandalye ile geldim. Elim, dudaklarım her yerim morarıyordu. Tedavime hemen başlandı. 10 gün içerisinde iyileşmeye başladım. Umudu kesmiştim. Yürüyemiyordum. Şimdi torun bakıyorum." Duygu YENER/AA

BASAMAKLI İLAÇ TEDAVİSİ UYGULADIK



Uygulanan tedaviye ilişkin bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Nesrin Öcal ise akciğer tansiyonu farkındalığının artmasıyla tedaviden olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Öcal, akciğer tansiyonunun bazı hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak derin nefes darlığıyla birlikte eforla ortaya çıkan göğüs ağrısı parmaklarda, dudaklarda morarma, halsizlik durumlarında mutlaka akciğer tansiyonundan şüphe edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.