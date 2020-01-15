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Ankara Haberleri: Akciğer tansiyonunu yendi artık torun bakıyor

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Akciğer tansiyonunu yendi artık torun bakıyor

Hürriyet Haber
15.01.2020 - 10:04 |Son Güncelleme :

Akciğer tansiyonuna bağlı nefes darlığı çeken ve hastalığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Hülya Şahiner (49), gördüğü tedavi sonrası evine yürüyerek gitmenin ve torun bakmanın mutluluğunu yaşıyor. 15 yıl astım ile mücadele eden Şahiner yaşadıklarını şöyle anlattı:

Hürriyet Haber

“Hastalığım nedeniyle sürekli ilaç kullandım. Zaman ilerledikçe yürüyemez ve merdiven çıkamaz duruma geldim. Bu süreçte değişik hastanelere ve merkezlere gittim ama bir netice alamadım. KOAH ve astım ilaçları verdiler, sürekli onları kullandım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Akciğer Tansiyonu Polikliniği’ne başvurdum. Tekerlekli sandalye ile geldim. Elim, dudaklarım her yerim morarıyordu. Tedavime hemen başlandı. 10 gün içerisinde iyileşmeye başladım. Umudu kesmiştim. Yürüyemiyordum. Şimdi torun bakıyorum." Duygu YENER/AA

BASAMAKLI İLAÇ TEDAVİSİ UYGULADIK

Uygulanan tedaviye ilişkin bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Nesrin Öcal ise akciğer tansiyonu farkındalığının artmasıyla tedaviden olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Öcal, akciğer tansiyonunun bazı hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak derin nefes darlığıyla birlikte eforla ortaya çıkan göğüs ağrısı parmaklarda, dudaklarda morarma, halsizlik durumlarında mutlaka akciğer tansiyonundan şüphe edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Akciğer tansiyonunu yendi artık torun bakıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ocak 2020 tarihinde saat 10 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Akciğer tansiyonunu yendi artık torun bakıyor haberi güncellenecektir.

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