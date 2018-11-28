AK Parti’nin Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki: 'Katkı vermek isteyene kapım açık'

AK Partİ’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki oldu. Özhaseki’nin ismi dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özhaseki’nin ismini açıklamasının ardından, “Biliyorsunuz Mehmet beyin de 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Onun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, onun dışında Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığımda da mahalli idareleri sürekli olarak yöneten bir kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Özhaseki’yi, adının açıklanmasının ardından ilk olarak grup AK Parti grup salonundaki milletvekilleri tebrik etti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara milletvekilleri birlikte fotoğraf çektirdi. Özhaseki, toplantının ardından Meclis bahçesinde ailesiyle bir araya geldi. Burada da tebrikleri kabul eden Özhaseki yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

BEKLEMİYORDUM SÜRPRİZ OLDU

“Beklemiyordum, benim için sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımız bana bir buçuk ay kadar önce bu konuyu söylediğinde ‘efendim sizin için güzel adaylar hazırlıyorum onları görünce benden vazgeçersiniz inşallah’ demiştim. Çünkü 21 yıl belediye başkanlığı yapmıştım, arkasından bakanlık görevim hakikaten zor bir döneme denk geldi. Güneydoğu’da bütün teröristlerin yakıp yıktığı yerlerin yeniden yapılandırılması, Allah’a hamd olsun orada bir yıl içerisinde yepyeni şehirler ortaya çıkardım. Sonra imar barışına doğru giden yolda birçok imar yasaları, dolu dolu bir bakanlık görevi. Şimdi de bütün Türkiye’deki adayları hazırlarken bir anda kendi adaylığım söz konusu oldu. Her yeni başlangıç insanda heyecan oluşturuyor. Ne kadar bu konuda tecrübeli olursanız olun bu konuda içinizde bir heyecan dalgası oluşuyor.

BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM

‘Bu işi en iyi yapacak liyakatlı, ehliyetli sensin’ diyerek bana bu görevi tebliği eden Cumhurbaşkanı’mıza teşekkür ediyorum. MKYK ve MYK oylamalarıyla neredeyse oy birliğiyle daha sonra, temayülde en önde çıkmam Ankara’da da böyle bir isteğin olduğunu gösteriyor. Bana Ankara’da güvenenleri inşallah mahçup etmeyeceğim. Ayrıca bir teşekkürüm de ‘Ankara, İstanbul ve İzmir’de zillet ittifakına karşı her koşulda destek veriyorum’ diyen sayın Devlet Bahçeli’ye. Bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Artık tüm dünyada devletlerin yarıştığı gibi şehirler de yarışıyor. Şehirler arasında da tatlı bir rekabet var. Kısıtlı kaynaklardan maksimum kâr elde edebilmek için şehirler ellerinde bulunan değerleri ortaya çıkartmaya gayret ediyorlar.

BEN DEĞİL BİZ MERKEZLİ YÖNETİM

TUNA VE GÖKÇEK’TEN ÖZHASEKİ TWEET’İ

Mehmet Özhaseki’nin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna birlikte çektirdikleri fotoğrafı Twitter’dan paylaşarak, “Ankaramıza hayırlı olsun” dedi. Eski Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gökçek ise Twitter’dan “Sayın Özhaseki’ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Soldan sağa: Murat Yılmaz-Hande Fırat -Neşe Özhaseki- Mehmet Özhaseki- Deniz Gürel- Gizem Karakış

TBMM’nin bahçesinde ailesiyle birlikte tebrikleri kabul eden AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylığının açıklanmasının ardından Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’le bir araya geldi