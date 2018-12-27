AK Parti’nin adayı Özhaseki: Kimse yoğunluk artışı alamayacak

Seçilmesi halinde imar planlarında yoğunluk artışına ve şahıs lehine yapılmış plan tadilatına asla izin vermeyeceğini belirten AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Hiç kimse planda yeşil alan olarak gözüken, evinin önündeki bir yere kütle konulduğunu göremeyecek. Hiç kimse gelip benden yoğunluk isteyemeyecek” dedi. Dün katıldığı bir televizyon programında proje ve vaatlerini anlatan Özhaseki özetle şunları söyledi:

ŞAHIS LEHİNE PLAN OLMAYACAK

“Mesela 5 katlı ev yapılan bir yer var, bütün komşular 5 katlı yapmış oturuyor. Arada bir tanesi ‘ben yıkıp yeniden yapmak istiyorum’ diyor. Yap, peki olabilir. ‘Ama buraya 15 kat ver.’ Asla bunu kimse göremeyecek. Benden kimse yoğunluk artışı alamayacak. Ancak şöyle olabilir; bir yerde kentsel dönüşüm var, mahallenin rahatlaması lazım. Kamu yararına bir durum var, böyle bir durum olduğu zaman işler farklılaşır. Şahıs lehine yapılmış plan tadilatını asla 5 yıl boyunca hiç kimse Ankara Büyükşehir Meclisi’nden geçiremeyecek.

İHALELER CANLI YAYINLANACAK

Bunlar benim temel prensiplerim. Bunu şu anda aday olduğum için laf olsun diye söylemiyorum. Bunu 20 yıl belediyeciliğimde yapmış birisi olarak söylüyorum. Çok şükür hiçbir yeşil alanı talan etmek gibi bir günahım olmadı. Emsalleri artırarak birilerine rant sağlamak gibi bir derdim olmadı. Ben ihaleleri canlı yayınlarım. Kendi yaptığım belediye başkanlığı dönemimde 10-15 yıldır hangi ihale varsa, kim girmiş, ne fiyat veriyorlar, komisyon ortamını internetten yayınlıyoruz. Görsünler, neyi saklıyorum ki insanlardan. Nihayetinde belediyedeki bu bütçe bu milletin bütçesi. İhaleyi kim alıyor, kim kazanıyor herkes görsün.”

PROJELER HAFTAYA AÇIKLANACAK

Kayserili olmasına yönelik eleştirilere, “Nerede doğduğumla bu işin ne alakası var. Gözüm kapalı Kızılay’da bırakın bütün ilçeleri bulurum. Bakanlık dönemimde de Ankara’nın 1/100.000’lik planlarına imza atan benim. Mogan Gölü gibi bir tehlike vardı. İhalesini ben yaptım, ben temizliyorum. Birçok projelerde imzam var, Ankara’yı bilen birisiyim” yanıtını veren Özhaseki, 11 ana başlıktaki 111 projesini önümüzdeki hafta çarşamba yada perşembe günü açıklayacağını söyledi. Meclis üyeliklerinde MHP ile serbest liste yapacaklarını kaydeden Özhaseki, AK Parti’nin Ankara adaylarını da salı günü (1 Ocak) Ankara Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir toplantı ile açıklayacaklarını söyledi.

10 MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Esenboğa metrosunun ihalesinin yapılarak havalimanı yolunda Fruko Kavşağı ile iki noktaya alt geçit yapılacağını da belirten Özhaseki, “10 yerde millet bahçesi yapacağız. Bu, Ankara’nın yeşile doyması demektir. Özellikle Ankara’da yer değiştiren kamu binaları oluyor. İhtiyaca cevap vermeyen eski hastane binaları, askeri alanlar var. Bunların ne yapılacağı ile ilgili önemli kararlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız askeri alanlar taşınacağı zaman yeşil alan olacağını zaten izah etmişti. Buralarda belediyenin tavrı, yapacağı planlama önemli. Mesela Cebeci Stadı’nın yeri. Küçük bir yer kalmış, vatandaşın nefes alacağı bir yer haline getirilecek. Nerede bir alan bulduk, yeşil yapabilmek adına her şeyi yapacağız” diye konuştu.