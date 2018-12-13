AK Parti’nin adayı Özhaseki: İnşaat temelli anlayıştan insan temelli anlayışa

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nın Keçiören’de düzenlediği ‘Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’ programında Ankara’daki STK, oda ile derneklerin başkan ve temsilcileriyle araya geldi. Toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada 25 kişilik proje ekibinin projeleri hazırladığını belirten Özhaseki özetle şunları söyledi:

PROJELER HAZIRLANIYOR

“Şu anda 25 kadar mimar, mühendis, şehir plancı, sanat ve kültür danışmanı olan arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisindeler. Ben de onlara takılıp, ‘Şöyle yapalım, burayı böyle yapalım’ diye gayret ediyorum. Projeleri ayaküstü söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Güzel Ankaramız için hazırladığımız projelerimizi önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz kimsenin endişesi olmasın.

GÖKÇEK’İN DESTEĞİ SEVİNDİRİR

(Melih Gökçek’in kendisini destekleyeceği yönündeki açıklaması) 30-40 yıllık bir arkadaşlığımız, belediye başkanlığımız var. Melih Gökçek’in beni destekliyor olması beni tabii ki sevindirir. Belediyeciler birbirimizi çok iyi biliriz. Kimin ne iş yaptığını, neler yaptığını, başarılı olup olmadığını iyi biliriz. Bu konuda başta değerli başkanımız (Melih Gökçek) olmak üzere bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Elbette kendisiyle de ara ara haberleşiyoruz. İlçe adaylarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”

BİR TEK HIRSIZLARI İŞTEN ÇIKARIRIM

Toplantıda da katılımcılara seslenen Özhaseki, “Sadece projelerimi anlatacağım. Ekibimiz ciddi çalışıyor. Orada biz daha çok inşaat temelli bir anlayıştan insan temelli bir anlayışa doğru herkese dokunacak projeler hazırlıyoruz. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizin her birini ilgilendirecek önemli projeleri ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Kayseri’de belediye başkanlığı zamanında personele yönelik yaptığı çalışmalara da değinen Özhaseki personel politikasına ilişkin ise “Bir tek hırsızları işten çıkarırım, başka kimseyi işten çıkarmam, sağcı solcu benim hiç umurumda değil” diye konuştu. Mehmet Özhaseki, toplantının basına kapalı kısmında da STK temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.