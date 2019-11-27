AK Parti teklif verdi ‘Çıkınağıl olsun’

İlk imzayı AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in attığı kanun teklifinde, AK Parti Ankara milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Orhan Yeğin, Barış Aydın, Naci Bostancı, Lütfiye Selva Çam, Hacı Turan, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Emrullah İşler ile Arife Polat Düzgün’ün imzaları yer aldı. Kanun teklifinin gerekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi:

‘ÇIKINAĞIL’ ÇOK YAYGIN KULLANILIYOR

“Bugün Evren ismiyle anılan Çıkınağıl, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. Çıkınağıl ve çevresi, 1071 sonrası Selçuklu hâkimiyetine girmiş, 1400’lü yılların sonlarına doğru Osmanlı tarafından fethedilmiştir. Çıkınağıl, 1963 yılında Şereflikoçhisar’a bağlı bir belediye olmuş, 1982 yılında ‘Evren’ adını almıştır. 1990 yılında çıkarılan 3644 sayılı yasa ile Ankara’ya bağlı ilçe statüsü kazanmıştır. Ankara merkezine 178 km uzaklıkta olan ilçemiz Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında, günümüzde 3 bin 606 nüfusu olan bir yerleşim yeridir. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası birçok cadde, mahalle, sokak ve okula darbenin mimarı Kenan Evren’in ismi verildiği gibi Çıkınağıl’ın ismi de aynı şekilde Evren olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar uzun süredir resmi olarak Evren ismiyle anılıyor olsa da bu ilçede yaşayan vatandaşlarımız arasında ‘Çıkınağıl’ ismi hâlen çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

EVREN’İN KULLANILMASI BİR KAMBURDUR

12 Eylül 1980 darbesi milletimizde ve devletimizde şüphesiz çok derin yaralar bırakmıştır. Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hâlâ derin bir teessürle hatırladığımız 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu kara lekenin mimarı olan şahsın isminin hâlâ başkentimizin bir ilçesinde kullanılıyor olması Türkiye demokrasisinin sırtında bir kamburdur. Yüce Meclis’imiz darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle artık hesaplaşan bir Meclistir. Bugün, darbeler tarihinin kapandığı, milletimizin darbelere ve darbecilere karşı canı pahasına net bir tavır koyduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde yüce Meclis’imiz de milletimizin kendisine çizdiği istikamet doğrultusunda adımlar atmalıdır. Bu nedenlerden ötürü, verdiğimiz kanun teklifiyle, darbeci Kenan Evren’in isminin verildiği Ankara ilinin bir ilçesi olan ‘Evren’in adının kültürel ve tarihi geçmişiyle, burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleriyle de uyumlu olarak ‘Çıkınağıl’ olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir.”

İSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE REKLAMIMIZ OLDU

Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal da ilçede yaptıkları toplantıda ilçenin eski adı olan Çıkınağıl’ın öne çıktığını söyledi. Başkan Ünsal şöyle konuştu: “Yaptığımız toplantıda vatandaşlarımızla, daha önce görev yapan belediye başkanlarımızla, ilçemizin önde gelenleriyle görüştük. Bir kaç isim çıktı ama üçüncü bir ismin tanıtımı, anlatımı zor. Daha önceki ismimiz olan Çıkınağıl daha fazla insanların hafızasında yer alıyor. Belli bir yaş grubu Çıkınağıl olarak hatırlıyor. Bölgede de Çıkınağıl olarak biliniyoruz. Biz de bu yönde karar aldık. Çıkınağıl olarak değişecek, genel olarak düşünce ve görüşler o yönde. Resmileştikten sonra tabela değişiklikleri ve diğer değişiklikler olacak. İsim değişikliğinin gündeme gelmesiyle reklamımız da oldu. Geniş bir kitlenin ilgisini de çekmiş olduk.”