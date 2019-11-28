AK Parti ile ABB arasındaki tartışmada 2. perde

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen ve “19.11.2019 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak, yerine 500 TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kart çıkartabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığı’na gelerek yardım talep formunu doldurmaları rica olunur” ifadelerinin yer aldığı SMS metnini Twitter’da, “Daha neler çıkacak bakalım” notuyla paylaştı.



PARTİ İLE İLİŞİKLERİ AYNI GÜN KESİLDİ



ABB de Şahin’in iddiasına, yine yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklama şöyle: “Bahsi geçen partinin ilçe başkanlığında, yakın dönemde bir değişiklik olduğu, mesajın görevi devralan alan yönetimin bilgisi dışında atıldığı ve fark edilmesi üzerine 4 dakika içerisinde o mesajın geçersiz olduğuna dair yeni bir mesaj atıldığı ekteki belgede olduğu gibi kayıtlarda sabittir. O mesajı atan eski ilçe yöneticilerinin de parti ile ilişiği aynı gün kesilmiştir. Eski alışkanlıklardan sıyrılmış, mutlu insanların yaşadığı, bereketli, huzurlu, insanların sinir uçlarına dokunmaktan imtina eden ve kimseyi ayırt etmeyen yönetim anlayışımızda ısrarcı olacağız. Bu anlayışa sahip bir yönetimde, bir hata olduğu düşünüldüğünde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ulaşmak ve varsa düzeltmek çok kolaydır. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın kapısı herkese açıktır.”