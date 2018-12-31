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Ankara Haberleri: AK Parti ilçe adaylarını açıklıyor

ANKARA HABERLERİ

AK Parti ilçe adaylarını açıklıyor

Murat YILMAZ
31.12.2018 - 13:31Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 Kasım’da Mehmet Özhaseki’yi aday gösteren AK Parti, Başkent’in ilçe adaylarını da bugün düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında duyuracak.

Murat YILMAZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AK Parti ilçe adaylarını açıklıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Aralık 2018 tarihinde saat 13 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AK Parti ilçe adaylarını açıklıyor haberi güncellenecektir.

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