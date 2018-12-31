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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AK Parti ilçe adaylarını açıklıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Aralık 2018 tarihinde saat 13 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AK Parti ilçe adaylarını açıklıyor haberi güncellenecektir.