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Ankara Haberleri: AK Parti grubundan ‘canlı yayın’ eleştirisi

ANKARA HABERLERİ

AK Parti grubundan ‘canlı yayın’ eleştirisi

Murat YILMAZ
16.11.2019 - 10:02 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantılarının yedinci oturumunu önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi.

Murat YILMAZ

Toplantıda, gündemde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşülerek oylandı. Gündem dışı söz alan Büyükşehir Meclisi AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan, cumartesi gününden bu yana Meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanmaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi. Canlı yayınların yapılmamasının Meclis iradesine yapılan bir saygısızlık olduğunu vurgulayan AK Partili Burhan şunları söyledi:

ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUM

“Birkaç gündür zatı alinizin (Fatih Ünal) yönetiminde yapılan görüşmelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı yayınlanmadığını müşahade ettik. Bu her şeyden önce Meclis’in iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Seçim öncesinde demokrasi, şeffaflık ve açıklıktan bahseden bir yönetimin burada bu yayını yapmamış olması fevkalade üzüntü verici bir durumdur. Meclis’imiz son dönemde uyumlu çalışmaktadır. Ankara’nın meselelerine duyarlı olarak yaklaşmaktadır. Birlik ve bütünlük içerisinde hoşgörüyle yapılan çalışmaların Ankaralılardan saklanmaması gerekir. Bu tutumu kınıyorum.”

TEKNİK ARIZA GEREKÇESİ

OTURUMU yöneten Fatih Ünal ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını belirterek CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun’a toplantıların canlı yayınlanıp yayınlanmadığını sordu. Torun ise teknik arıza nedeniyle toplantıların canlı yayınlanamadığını, konuyu yetkililerle görüşeceğini ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AK Parti grubundan ‘canlı yayın’ eleştirisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2019 tarihinde saat 10 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AK Parti grubundan ‘canlı yayın’ eleştirisi haberi güncellenecektir.

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