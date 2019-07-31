AHOK’tan zam çağrısı

Kent içi toplu ulaşımda Ankarakart sistemi ve EGO tarifesiyle hizmet veren mavi otobüslerin bağlı olduğu Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) üyeleri, dün Ankara Bulvarı’ndaki merkez garajda bir araya geldi. Esnaf, Büyükşehir Belediyesi’nden bilet fiyatlarına zam yapılmasını ya da gelir desteği sağlanmasını istedi. Esnaf adına konuşan AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, banka kredileri ile yakıt, araç bakımı ve personel giderlerinin artmasına karşın iki yılı aşkın süredir hiç zam yapılmadığını belirten Kara, özetle şunları söyledi:

GİDER YAZDE 50 ARTTI, TARİFE AYNI

“4 Şubat 2016’dan bu yana öğrenciye(indirimli), 15 Ocak 2017’den bu yana da tam bilete zam verilmiyor. Ancak o zamandan bugüne akaryakıt, insan kaynakları, sigortası, bakım ücretleri yüzde 50 arttı. Esnafımız para kazanmıyor. Günlük hedefimiz araç başı 2 bin lira ama esnaf bin lira ciro yapıyor. Yakıtı karşılıyorsa personel gideri, kredi ve bakımı karşılayamıyor ya da tam tersi. Bu otobüs değiştirme sürecinde 150 milyon lira yatırım yaptık, faizlerle 200 milyon liraya çıktı bu. Esnafımız zor durumda. Yüzde 45 zam istiyoruz. Biz indirimli biletin 2.90 TL, tam biletin de 3.75 TL olmasını talep ediyoruz.

ZAM YOKSA SÜBVANSE DESTEĞİ

2017’den bu yana ‘Genel seçim, yerel seçim var. Geçsin’ dediler. Geçmişte Melih Gökçek ve Mustafa Tuna döneminden bu yana zam alamadık. Şimdi Mansur Başkanımızı sıkıştırmak istemiyoruz. Ama bu durum Mansur Başkan’a miras kaldı. Kendisi 4 aylık başkan, zam vermesi de uygun değil. Ankara halkı bizi yanlış anlamasın, amacımız baskı değil ama mecbur kaldık. Sayın Başkanım eğer zam veremeyecekse de gelir desteği versin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan zamla ilgili bayram geçmeden, acilen UKOME’den karar alınmasını istiyoruz. Hiç zam da yapılmayabilir ama İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde olduğu gibi halk otobüslerine gelir desteği (sübvanse) verilsin. Yani her Ankarakart okutmada şoföre 90 kuruş verilirse, zam da vatandaşa yansımamış olur.

KAZANDIĞIMIZ KREDİYE GİDİYOR

Şu an arabalar akaryakıt alamadıkları için araçlar sefere çıkamaz oldu. AHOK olarak belediye bize parayı verir, biz de esnafın hesabına yatırırız. Ama banka kredileri de bu hesaptan çekildiği için parayı yatırır yatırmaz krediye kesiliyor. Esnaf da personel ücretini ödeyemediği ya da akaryakıt alamadığı için aracını garajdan dışarı çıkartamıyor. İlçeler de dahil bize bağlı 676 halk otobüsü bulunuyor. Şu an bu araçların 170 civarı, akaryakıt alacak paraları olmadığı için yürüyemez durumda. Eğer zam yapılmadan bu şekilde giderse akaryakıt alamadıkları için ağustos ayı sonunda hiçbir araç çalışamayacak, hizmet veremeyecek.”

ÖHO’LAR DA ANKARAKART’A GEÇSİNLER

ÖTE yandan daha önce 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart sistemine geçecekleri duyurulan Ankara Özel Halk Otobüsleri’nin (ÖHO) 200’ünün hala para ile taşımacılık yaptığını kaydeden Kara, “Ankara’da 200 ÖHO var. Bunlar 1 Temmuz itibarıyla Ankarakart’a geçeceklerdi ama bunlar validatörlerin ayaklarını takıp, cihazın kendisini takmadılar. Belediyemizin baskısı olduğu halde uygulamaya geçmiyorlar. Bunlar 2.75 liraya taşıyorlar ve serbest biniş hakkına sahip vatandaşlarımızı, aynı hatta çalışan bizim araçlarımıza yönlendiriyorlar. Bu otobüslerin de Ankarakart sistemine geçmesini, eşit olmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.