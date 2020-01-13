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Ankara Haberleri: AHOK: ‘Öğrenci abonmanı ÖHO’larda da geçerli olsun’

ANKARA HABERLERİ

AHOK: ‘Öğrenci abonmanı ÖHO’larda da geçerli olsun’

Murat YILMAZ
13.01.2020 - 09:15 |Son Güncelleme :

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, Başkent’te şu anda sadece EGO’ya bağlı metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte kullanılabilen 60 TL’ye 200 binişlik ‘öğrenci abonman’ kartlarının kendi özel halk otobüslerinde de (ÖHO) geçerli olmasını istediklerini açıkladı.

Murat YILMAZ

Kara, “EGO’nun bu talebimizi uygun görerek öğrenci kardeşlerimize bu kolaylığı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bu konuda çağrıda bulunduklarını belirten Kara, şunları söyledi:

AHOK: ‘Öğrenci abonmanı ÖHO’larda da geçerli olsun’

YOLCULARIN KULLANIMI SINIRLI KALDI

“EGO Genel Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla başlatılan ‘öğrenci abonman’ kart uygulaması üç ayda yoğun bir ilgi gördü. Ancak bu süreçte toplam aktif kullanıcıların günlük olarak kullanımı EGO otobüsleri, teleferik, metro ve Ankaray kapsamında sınırlı kaldı. Başkanımız Mansur Yavaş’ın Ankaralı vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere hayata geçirdiği toplu taşıma projelerinde, paydaş olarak üzerimize düşeni yapma arzusu içindeyiz. AHOK olarak Sincan başta olmak üzere kent merkezinde hizmet veren 170 özel halk otobüsünün de (ÖHO) bu kapsama alınmasını istiyoruz.

ÖĞRENCİLERE BU KOLAYLIĞI SAĞLAYALIM

Öğrenci abonman kartları özel halk otobüslerimizde de geçerli olsun. Öğrenci kardeşlerimiz bu kartlarını bizim araçlarımızda kullanarak yolculuk yapsın, gidecekleri yerlere rahatça gitsinler. Bu talebimizi EGO Genel Müdürlüğü ile muhtelif zamanlarda paylaştık. Talebimizin olumlu görülmesi ve onay verilmesi halinde ilk uygulanan araçlar bizim araçlarımız olacaktır. Böylece sistemin dışında kalan odaya bağlı özel halk otobüsleri ve Başkentray da, öğrencilere bu kapsamda hizmet vermek üzere talepte bulunabilecektir. EGO’nun bu talebimizi uygun görerek öğrenci kardeşlerimize bu kolaylığı sağlayacağına inanıyoruz. Biz uygun görülmesi halinde EGO’nun validatorlerimize öğrenci abonman kartlarını tanımlamasıyla araçlarımızda öğrencilerimizi de taşımaya hazırız.”

ANKARALILAR OKUR KÖŞESİ’NE İLETMİŞTİ

Ankaralılar öğrenci abonman kartlarının özel halk otobüslerinde de (ÖHO) geçerli olmasına ilişkin taleplerini 6 Ocak’ta Hürriyet Ankara Okur Köşesi’ne de iletmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AHOK: ‘Öğrenci abonmanı ÖHO’larda da geçerli olsun’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AHOK: ‘Öğrenci abonmanı ÖHO’larda da geçerli olsun’ haberi güncellenecektir.

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