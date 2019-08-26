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Ankara Haberleri: Ahmetcan’ın anısına mücadele ediyorlar

ANKARA HABERLERİ

Ahmetcan’ın anısına mücadele ediyorlar

Kaan ULU/DHA
26.08.2019 - 13:51Son Güncelleme :

Ahmet Karaoğlan, 2 yıl beyin tümörü hastalığı ile mücadele ettikten sonra 21 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Ahmetcan (10) adına kurduğu dernekte, tümöre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Kaan ULU/DHA

Ankara’da bilişim sektöründe kurumsal danışmanlık ve proje yönetimi yapan Ahmet Karaoğlan, oğlu adına kurduğu ‘Ahmetcan Beyin Tümörü İle Mücadele Derneği’ aracılığıyla, çoğunluğu beyin tümörü hastası 100 kişiye tedavi aşamasında maddi-manevi yardımcı oldu. Karaoğlan'ın 3 çocuğundan en büyüğü Ahmetcan, 2017 yılında rahatsızlandı. Yapılan incelemede, Ahmetcan'ın beyninde tümör olduğu belirlendi. Tümör, aynı yıl ameliyatla alındı. Ahmetcan'ın beyninde daha sonra yine tümör saptandı. Baba Ahmet Karaoğlan, hem radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gören oğluna hem de aynı rahatsızlığı bulunan çocuklara destek olmak, toplumda bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 11 ay önce 'Ahmetcan Beyin Tümörü İle Mücadele Derneği'ni kurdu. Ahmetcan 21 Nisan'da hayatını kaybetti.

Ahmetcan’ın anısına mücadele ediyorlar

EN ÖNEMLİ İLACI MORAL

Karaoğlan, çocuğu beyin tümörüne yakalanan ailelerin bu süreçte yalnız kaldığını belirterek, şunları söyledi: “Bu süreçte onlara ilk başta manevi destek olmak çok önemli. Biz de onlara ilk olarak manevi destek olup, daha sonra elimizden geldiğince maddi destekte bulunuyoruz. Beyin tümörü ve kanser gibi hastalıklarla mücadele etmek zor. Fakat bu aileler, sadece tümör ya da kanserle değil, başka etkenlerle de mücadele ediyor. Yaşam şartları zor, moralleri ve motivasyonları düşük oluyor. Sağlık sistemiyle mücadele, hayatla mücadele ediyorlar tek başlarına. Orada da biz destek oluyoruz. Oğlunu kanserden kaybetmiş bir baba olarak bu tür hastalıklarla mücadelenin en önemli ilacının moral ve motivasyon olduğunu düşünüyorum.”

Ahmetcan’ın anısına mücadele ediyorlar

100 KİŞİYE DESTEK OLDULAR

Hastalıkla mücadele eden kişilerle yakından ilgilenmeye devam eden Ahmet Karaoğlan, çoğunluğu beyin tümörü hastası olan 100 kişinin tedavi aşamasında hayata tutunmasını sağladı. Ahmet ve Sibel Karaoğlan çifti, ölen çocukları Ahmetcan için, 11'inci yaş gününde dernekte pasta kesti. Dernek üyeleri ve ailelerinin de hazır bulunduğu programda Ahmetcan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. Karaoğlan, “Ahmetcan gitti ama onun yerine birçok oğlum oldu. Birçok ailenin yanında olup, evlatlarının hayata tutunmasını sağladık, daha büyük mutluluk yok” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ahmetcan’ın anısına mücadele ediyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2019 tarihinde saat 13 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ahmetcan’ın anısına mücadele ediyorlar haberi güncellenecektir.

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