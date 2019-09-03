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Ankara Haberleri: Ağlar denize indi tezgâhlar hareketlendi

ANKARA HABERLERİ

Ağlar denize indi tezgâhlar hareketlendi

Cansu TİMUR
03.09.2019 - 16:41Son Güncelleme :

Av yasağının 1 Eylül’de kalkmasıyla balıkçılar ‘vira bismillah’ derken, Ankara’da da balıklar tezgâha indi. Ulus Hali’nde balıkçılar, sezonun açılmasıyla satışlarda hareketlenme yaşadıklarını belirterek, bu sene küçük balığın bol olduğunu söyledi.

Cansu TİMUR

Denizlerde yaklaşık üç ay süren avlanma yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından balık tezgâhları dolmaya, fiyatlar düşmeye başladı. Bu sene balık tezgahlarında hamsi, istavrit, çipura gibi küçük balıklar çoğunlukta yer alıyor.

Bu sene balığın bol olacağı bir yıl beklediklerini belirten Ulus Hali esnaflarından Şaban Akbaş, “Küçük balık açısından bereketli bir yıl” dedi. Geçen sene çok olan palamutun bu sene az olduğunu belirten Akbaş, “Bu sene de hamsi çok fazla. Biz Ulus Hali’nde en çok hamsi, istavrit ve mezgit satıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN GELİYOR

En taze balığın Ankara’ya geldiğine vurgu yapan esnaflardan Şevket Öztürk, “Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya balık geliyor. Gece saat 03.30’da yakalanan balık sabah 08.00-08.30’da gibi Ankara’dadır. En taze balık birinci elden buraya gelir” diye konuştu. Öztürk, “Biz hazırlıklarımızı tamamladık, siftahı bugün (dün) yaptık. Satışlar fena gözükmüyor, günden güne artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EN TAZESİ ANKARA’DA YENİYOR

Balık mevsiminin güzel başladığını kaydeden bir diğer esnaf Mehmet Özgür de şunları söyledi: “Satışlar yavaş yavaş hareketlendi. Bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz. Denizde balık oldukça, satış yapıyoruz. Hamsi satışının çok olmasını bekliyoruz çünkü denizde büyük balık gözükmüyor. Genellikle bu çevrede tüketilen de hamsidir. Türkiye’nin deniz bölgelerinden en taze balıklar Ankara’ya genellikle de Ulus Hali’ne gelir ve hızlıca tükenir. Ankara’nın denizi yok ama balığı çok” diyor.

Ağlar denize indi tezgâhlar hareketlendi

ANKARA HALİ BALIK FİYATLARI İSE ŞÖYLE

İstavrit: 10-15 TL

Uskumru: 15-18 TL

Hamsi: 15-18 TL

Alabalık: 20-25 TL

Levrek: 25-27 TL

Çipura: 25-33 TL

Mezgit: 30-33 TL

Karadeniz Mezgit: 15-20 TL

Kalkan: 40-45 TL

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ağlar denize indi tezgâhlar hareketlendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Eylül 2019 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ağlar denize indi tezgâhlar hareketlendi haberi güncellenecektir.

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