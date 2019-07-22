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Ankara Haberleri: Ağaç sayısı 82’ye ulaşacak

ANKARA HABERLERİ

Ağaç sayısı 82’ye ulaşacak

Hürriyet Haber
22.07.2019 - 15:49Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları sürerken, yaya bölgesine de yeni ağaçlar dikiliyor.

Hürriyet Haber

Bu kapsamda Sakarya Caddesi’nde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimine başlandı. Ağaç sayısının 82’ye ulaşacağı Sakarya Caddesi’nde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları da yer alacak. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer alacağı bölgede, engelli rampası da standartlara uygun olacak.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kızılay bölgesini tüm Ankaralılar kullanıyor. Gündüz nüfusu 2 buçuk milyonu bulan Kızılay’da başlattığımız yenileme çalışması sonucunda umuyorum ki, vatandaşlarımız memnun kalacak. Bölgenin yeşil dokusunu artırarak daha yeşil bir Çankaya’ya katkı sunacağız” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ağaç sayısı 82’ye ulaşacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ağaç sayısı 82’ye ulaşacak haberi güncellenecektir.

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