Ağaç sayısı 82’ye ulaşacak

Bu kapsamda Sakarya Caddesi’nde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimine başlandı. Ağaç sayısının 82’ye ulaşacağı Sakarya Caddesi’nde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları da yer alacak. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer alacağı bölgede, engelli rampası da standartlara uygun olacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kızılay bölgesini tüm Ankaralılar kullanıyor. Gündüz nüfusu 2 buçuk milyonu bulan Kızılay’da başlattığımız yenileme çalışması sonucunda umuyorum ki, vatandaşlarımız memnun kalacak. Bölgenin yeşil dokusunu artırarak daha yeşil bir Çankaya’ya katkı sunacağız” dedi.