Afet ve Acil Durum Çantası çıkışa yakın olmalı

Elazığ'da 41 kişinin ölümüne neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Çantası’nın önemi, bir kez daha ortaya çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitmeni Gamze Yıldırım, “Çantanın evimizde çıkışa yakın bir noktada, kapalı bir dolapta durmasını öneriyoruz. Ayrıca işyeri, arabada da yedek bir çanta bulundurmamız gerekiyor” diye konuştu. Çantanın, evlerdeki malzemelerle hazırlanabileceğini belirten Yıldırım özetle şunları söyledi:

AİLE İLE HAZIRLANMALI

“Afet ve Acil Durum Çantası, afetler olmadan önce aile ile birlikte hazırlanması gerekiyor. Bu çanta bize afet sonrasındaki süreçte temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli. Temel ihtiyaç olarak; su, uzun süre bozulmayacak konserveler ve yüksek kalorili yiyecekler olması gerekiyor. Pilli bir radyo, el feneri, düdük, çok amaçlı çakı, çakmak, kibrit, kalem, yağmurluk, toz maskesi, eldiven ve önemli evraklarımızın fotokopileri, bir miktar para ayrıca evimizin ve arabamızın yedek anahtarları bu acil durum çantasının içinde olmalı."

İLK YARDIM EĞİTİMİ ŞART

Afet ve acil durum zamanlarında ufak yaralanmalarda ilk yardımın oldukça önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, her vatandaşın mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "İlk yardımı öğrenip bir tane tam donanımlı ilk yardım kiti çantaya koymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.