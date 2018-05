Mamak’ta dokuz dakikalık sağanak yağış ile sular altında kalan Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde yaşananlar bir kez daha, “Afet mi, altyapı eksikliği mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın, “500 yılda bir olabilecek bir afet” açıklamasını eleştiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Tuna’nın açıklaması da trajikomik. Kentleri afete sürükleyen şey bilim dışı davranmak” dedi. Candan sel felaketine ilişkin şu görüşleri paylaştı:

“Meslek insanlarını, mimarları, plancıları, mühendisleri dinlemezseniz olacağı budur, sorumlusu AK Parti’nin kentleşme politikalarıdır. Yıllardır Ankara’nın altyapı sorunu olduğu ortada. Aşırı betonlaşma her yağıştan sonra Başkent’in sele teslim olmasına neden oluyor. İş yerlerini konutları su basıyor, her taraf göle dönüşüyor. İnsanlar mahsur kalıyor, alt geçitler sularla doluyor. Altyapıya ayrılması gereken bütçe, Melih Gökçek’in hukuksuz oyuncak tarlası Ankapark’a harcandı. Bir dinazor için 8.5 milyon TL verildi. Dere yataklarını vadileri betonlaştırırsanız caddeler dere gibi akmaya başlar. Bu afetler kentleşme politikalarının ve yerel yönetimlerinin iflas ettiğinin göstergesidir. Mamak’ta yaşanan sel felaketinden sonra, Mustafa Tuna’nın bu bir afet ve önlem alınamaz açıklaması da trajikomiktir, kentleri bu afete sürükleyen şey bilim dışı davranmaktır. Meslek odalarının görüşlerini dikkate almadan, her gördüğünüz boşluğu betonlaştırırsanız, doğada buna tepkisini verir.”

Mamak’ta aynı bölgede üç yıl önce de benzer bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Burak Büyükcivelek, “Doğal afet vardır ancak buna göre tedbirin alınması, yine buna göre yapılaşma yapılması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak dışında sel olayının olmadığını, istisnai bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi. Başka yerlerde olmaması aslında istisnai bir durum. Yerleşim yerleri, doğaya karşı değil doğayla birlikte tasarlanırsa bu tür olaylar yaşanmaz. İnsanın doğanın bir parçası olduğunu bilerek, doğaya egemen olmasını düşünmeyen bir yaklaşım olmalı. ‘Doğaya karşı nasıl üstün gelirizi’ değil ‘doğa ile nasıl yaşarızı’ düşünmek gerekiyor" dedi.

Yağışın miktarı ile birlikte süresinin normal olmadığını savunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül şunları söyledi:

“4 saatte yağacak yağmur 9 dakikada yağıyorsa bunun önünde hiçbir şey duramaz. O bölgede yukarıdan aşağıya doğru çok geniş şekilde yağmur suyu hattı için bakslar var. Her 300 metrede bir geniş geniş mazgallar var. Fakat dediğim gibi 4 saatte yağacak yağmur 9 dakikada yağıyor. Bunu mazaret üretmek amacıyla söylemiyorum. Ama ortada bir realite var. Bu nerede olursa olsun en iyi altyapı da olsa böyledir. Paris’te, Hollanda da örneğini gördük. Orada da bu şekilde yağdıktan sonra hiçbir şey duramadı ortalığı sel götürdü. Bunu siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar. Bu işin siyaseti de olmaz. Başbakanlık, Bakanlık, Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve biz olayın olduğu saatten itibaren vatandaşımızın yanındayız. Yaralarını sarıyoruz. Temizlik yapıldı, tedbirler alındı şimdi tespitler sürüyor.”

Sosyal medyada Mamak’taki sel felaketine ilişkin bir açıklama yapan ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı şunları paylaştı:

“Meteoroloji tespitlerine göre 9 dakika süren 44.5 KG/m2 şiddetindeki yağış sonucu Mamak Boğaziçi Vadisi’nde meydana gelen taşkında önemli maddi hasar meydana gelmiştir. Sık sık taşkın yaşamamak için dere üzerinin kapatılmaması, arazi yüzeyinin geçirimsiz olmaması, yağmur suyu ızgara ve kanallarına tıkayıcı madde dökülmemesi, dere yataklarını daraltacak şekilde inşaat yapılmaması, imar planlarında taşkının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Hafriyat atıkları ve selin taşıdığı sürüntü maddeleri ile yer yer ızgaralar ve yağmur suyu kanalları tıkanmış olup ASKİ ekipleri giderleri açmıştır. Özellikle önümüzdeki 3 günde meydana gelmesi muhtemel şiddetli yağışlar ve taşkınlara müdahale için ASKİ ekipleri her an hazırdır.”

Mamak’taki sel felaketinin ardından Ankara İtfaiyesi’nin hasar tespit çalışmalarına göre zararın bilançosu şöyle:

*6 yaralı

*190 zarar gören araç

*20 binanın alt katında su baskını

*25 evde su baskını

*62 işyerinde su baskını

*2 okulda su baskını

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de Mamak’taki sel felaketi için araştırma önergesi verdi. Gök, “Mamak’ta aynı sel felaketi üç yıl önce de yaşandı. Mağdurların zararları halen karşılanmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ‘Bu felaket 500 yılda bir yaşanır’ diyor. Sel felaketi göz göre göre geldi. Anlaşılıyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, daha Ankara’yı tanımıyor ve sorunları bilmiyor. Ankara gerçekten beceriksiz ellerin yönetiminde ve kaderine teslim edilmiş bir şekilde. Oysa bu sel felaketi önlenebilirdi. Gerekli önlemler alınsaydı bu mağduriyet yaşanmazdı. Ankapark’a 1.5 milyar lira harcayıp Ankara’nın temel sorunlarını görmezden gelen bu yönetim anlayışı iflas etmiştir” dedi.