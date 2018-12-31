Acısıyla, tatlısıyla 1 yıl böyle geçti

Ankara’da, önceki yıllarda olduğu gibi 2018’de de sağanak yağışlar nedeniyle kâbusu yaşadık. Ancak bu kez, su baskınlarının tekrarlanmaması için yıllardır ihmal edilen altyapının yenilenmesi için harekete geçildi.

Mayıs ve haziran aylarındaki su baskınlarının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kentin 15 farklı noktasında ‘altyapı ameliyatı’ başlattı. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başlayan yerel seçim heyecanı, ihmal ve dikkatsizlikler sebebiyle yaşanan ölümlü trafik kazaları, Vali değişimi, su faturalarındaki indirim, 1 TL olan otopark ücretleri, Mogan Gölü’ndeki temizlikte sona yaklaşılması, Dikmen Vadisi’ndeki temizlik gibi olaylar da kent gündemi oldu. İşte bir yılın satır başları ve tarih tarih yaşanan olaylar:

ÇUKURAMBARDA PATLAMA (1 ŞUBAT)

Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı binası önünde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Saldırının terör örgütü PYD/YPG’nin yapılanması YAT tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

VALİDEN GÖRÜLMEMİŞ DENETİM (10 ŞUBAT)

Vergi Dariesi’ndeki patlamanın ardından kentte güvenlik önlemlerini artırılması talimatını veren dönemin Valisi Ercan Topaca, sivil bir vatandaş gibi AŞTİ’ye giderek, silahla x-ray cihazından geçmesine rağmen müdahale edilmeyince olay hakkında tutanak tutturdu.

24 SAATİ 1 LİRA (19 MART)

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların ‘ilk bir saatinin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 lira olmasına ilişkin karar’ kent genelinde resmen başladı.

ULUS’TA METRO KAZASI (1 NİSAN)

Metroda deneme seferi yapan iki tren, Ulus makas bölgesinde çarpıştı. Kızılay-Batıkent seferlerine iki gün ara verildi.

TUVALETLER ÜCRETSİZ (5 NİSAN)

AŞTİ ve Kızılay metro istasyonundaki tuvaletler, işletmecilikleri Büyükşehir Belediyesi’ne geçirilerek, ücretsiz yapıldı.

BAŞKENTRAY RAYA İNDİ (12 NİSAN)

Sincan-Kayaş arasında hizmet verecek Başkentray, sefer açılışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılarak raya indi.

SAĞANAK KÂBUSU

Kentte etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara kâbusu yaşattı. Yoğun yağışlar nedeniyle 5 Mayıs’ta Mamak Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde su baskınları yaşandı, 6 Mayıs’ta Keçiören’de bir evin duvarı yıkıldı, 20 Mayıs’ta Akay Kavşağı alt geçidi göle döndü ve vatandaşlar mahsur kaldı. Metrekareye 49.9 kilogram yağışın düştüğü 22 Haziran’da ise Sıhhiye’de vatandaşlar botla kurtarıldı.

AKTARMASIZ SİNCAN-KIZILAY (3 TEMMUZ)

2014’te hizmete giren Sincan-Batıkent metrosundaki aktarmalı ulaşım dönemi sona erdi.

AÇ-KAPA SIHHİYE (15 AĞUSTOS)

Büyükşehir Belediyesi, bir yıl süren bakım çalışmalarının ardından hizmete açtığı Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nı, 13 ay sonra ‘ruhsatı olmadığı’ gerekçesiyle tekrar kapattı.

ALTYAPI AMELİYATI BAŞLADI (17 AĞUSTOS)

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın “Bu bir ameliyat” diyerek açıkladığı, 15 noktada yapılacak ‘atık su ve yağmur suyu hattı’ çalımaları Akay Kavşağı’na vurulan ilk kazmayla başladı.

SUYA YÜZDE 17 İNDİRİM (17 EYLÜL)

Şebeke suyunda yüzde 17 indirim uygulanmaya başlandı.

82’NİN IŞIĞI SÖNDÜ (21 EYLÜL)

Başkan Tuna’nın, ‘82 hız limitleri’ konusundaki “İşe yaramıyor. 82’ye gerekyok” sözlerinden kısa süre sonra ışıklı tabelalardaki 82 hız uyarısı kalktı.

YENİ VALİ VASİP ŞAHİN (27 EKİM)

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Ankara Valiliği’ne, Ercan Topaca’nın yerine İstanbul Valisi Vasip Şahin getirildi. Şahin, 6 Kasım’da göreve başladı.

MOGAN’DA TEMİZ SAYFA (21 KASIM)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü’nün dibinden bir buçuk yılda yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkarıldığını söyledi.

ÇİRKİN GÖRÜNTÜ NİHAYET SONA ERDİ (27 KASIM)

Hürriyet Ankara’nın defalarca gündeme getirdiği Dikmen Vadisi’nin 4’üncü ve 5’inci etaplarının mezbele hali, Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki atık toplayıcıları ve gecekonduları kaldırıp temizlemesiyle sona erdi.

EGO OTOBÜSÜ GEÇİDE DALDI (6 ARALIK)

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda trafik ışıklrında duramayan EGO otobüsü, karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

SİNYAL FACİASI (13 ARALIK)

Konya seferini yapan yüksek hızlı tren (YHT), Marşandiz İsatasyonu’nun bulunduğu noktada kılavuz trenle kafa kafaya çarpıştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı kazaya sinyazlizasyon sisteminin sebep olduğu öne sürülürken 3 kişi gözaltına alındı.

5 TL’LİK ŞBYOB ÜCRETİ KALKTI (15 ARALIK)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla, su abonelerinden her ay alınan 5 TL tutarındaki ‘şube yolu bakım ücreti(ŞBYOB)’ kaldırıldı.

SEÇİM HEYECANI SON ÇEYREKTE TAVAN YAPTI

Başkent’te, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirlendiği 24 Haziran’daki ‘çifte seçim’ öncesi başlayan seçim heyecanı, yılın son çeyreğinde tavan yaptı. Ankaralılar, 24 Haziran günü sandık başına giderek 36 milletvekilini seçti. Genel siyasetteki Cumhur ve Millet ittifaklarının sürdürüleceğinin açıklandığı 31 Mart yerel seçimlerinde, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı için yarışacak aday isimlerinin yıl sonuna doğru açıklanmaya başlaması ise siyasi hareketliliği artırdı.

ÖZHASEKİ: YÖNETİM ANLAYIŞIM BİZ MERKEZLİ (27 KASIM)

Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu açıkladı. Özhaseki ilk mesajında, “Yönetim tarzım ve anlayışım ben değil biz merkezlidir” dedi.

YAVAŞ: BAŞARIYLA TAÇLANDIRMAK BOYNUMUZUN BORCU (18 ARALIK)

CHP Parti Meclisi, merakla beklenen Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Parti Meclisi’deki oylamada 12’ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş çıktı. Yavaş, “Bu güveni, seçimi kazanıp başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcu” mesajını paylaştı.

HASTANELERİN ‘BORÇ’ ÇAĞRISI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ



Hürriyet Ankara, manşetlerine taşıdığı konularla ülke gündeminde de ses getirdi. Bunlardan biri de üniversite hastanelerinin, tıbbi ve medikal firmalara olan borçları nedeniyle geçirdikleri zor günlerdi. Hürriyet Ankara’nın gündeme getirdiği olaya ilişkin hastane yöneticileri, “Ameliyatlar her an durabilir, hastanelerde trajik olaylar yaşanabilir. Tehdit kapımızda” diye açıklama yaptı. Harekete geçen Maliye Bakanlığı (Hazine ve Maliye Bakanlığı), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden yasa tasarısına, üniversite hastanelerinin sektöre ödemeyemediği borçlarının Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin madde ekletti.