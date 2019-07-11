Acil serviste gaz paniği

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, acil servisin bulunduğu giriş katında bulunan laboratuvarda içinde kimyasal madde bulunan şişe kırıldı. Şişeden çıkan gaz, hızla koridorda yayıldı, gazdan etkilenen ve solunum sıkıntısı yaşayan 19 personel, sedye ve tekerlekli sandalyeler ile dışarıya çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla başka hastanelere götürüldü. Hastanenin giriş katı tahliye edildi. Olayın ardından AFAD ile birlikte UMKE ekipleri de hastaneye sevk edildi. AFAD ekipleri, kapatılan katta temizlik çalışması başlattı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır” denirken, Ankara Valiliği de, “‘Formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 19 personelin tedavisine devam edilmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına devam edilmektedir” açıklaması yapıldı.



