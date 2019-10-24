Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Abonman sırası

Ankara Haberleri: Abonman sırası

ANKARA HABERLERİ

Abonman sırası

Hürriyet Haber
24.10.2019 - 09:15 |Son Güncelleme :

Ankara’da 27 yaş ve altı öğrencilere 60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman kartı uygulamasının başlaması ile öğrenciler tek binişte 30 kuruşa seyahat ediyor.

Hürriyet Haber

Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrenciler, kart yükleme merkezlerine başvuruyor. Kart yükleme merkezlerinin dışında kiosklar aracılığıyla da yükleme işleminin yapıldığını hatırlatan EGO yetkilileri, bazı kart işlem merkezlerinde altyapı işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağı bilgisini verdiler.

Abonman sırası

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE

Ankarakart’ı olmayan ve ilk kez bu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerden TC Kimlik numaraları sıfır ile bitenler 21-22 ekimde yükleme yaparken, diğer kimlik numaralarının son harfine göre yükleme işlemi ise şu tarihlerde yapılabilecek:
-TC Kimlik Numaraları iki (2) ile biten öğrenciler bugün
-TC Kimlik Numaraları dört (4) ile biten öğrenciler 25-26 ekim
-TC Kimlik Numaraları altı (6) ile biten öğrenciler 27-28 ekim,
-TC Kimlik Numaraları sekiz (8) ile biten öğrenciler 30-31 ekim.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Abonman sırası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Abonman sırası haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Köşe bucak temizlik

Köşe bucak temizlik

Esnafa ALO RUHSAT

Esnafa ALO RUHSAT

Başkent’in yeşil koridoru

Başkent’in yeşil koridoru

Çubuk’ta bin 605 kg atık pil toplandı

Çubuk’ta bin 605 kg atık pil toplandı

Sahte altın uyarısı

Sahte altın uyarısı

Fitili ateşledik

Fitili ateşledik

ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu

ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu

Pijama partisi

Pijama partisi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara7 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

24 Ekim 2019, Perşembe
  • İmsak
    05:37
  • Güneş
    07:01
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:36
  • Akşam
    18:05
  • Yatsı
    19:23
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.