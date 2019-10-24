Abonman sırası

Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrenciler, kart yükleme merkezlerine başvuruyor. Kart yükleme merkezlerinin dışında kiosklar aracılığıyla da yükleme işleminin yapıldığını hatırlatan EGO yetkilileri, bazı kart işlem merkezlerinde altyapı işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağı bilgisini verdiler.







BAŞVURU TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE



Ankarakart’ı olmayan ve ilk kez bu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerden TC Kimlik numaraları sıfır ile bitenler 21-22 ekimde yükleme yaparken, diğer kimlik numaralarının son harfine göre yükleme işlemi ise şu tarihlerde yapılabilecek:

-TC Kimlik Numaraları iki (2) ile biten öğrenciler bugün

-TC Kimlik Numaraları dört (4) ile biten öğrenciler 25-26 ekim

-TC Kimlik Numaraları altı (6) ile biten öğrenciler 27-28 ekim,

-TC Kimlik Numaraları sekiz (8) ile biten öğrenciler 30-31 ekim.