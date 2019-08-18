Abone ama su yok!

“İncek bölgesinde, ASKİ’ye ait su depoları yetersiz. Ayrıca, iletim borularındaki çatlaklardan dolayı bir türlü randımanlı su alamamıyoruz. İki günde bir kısıtlı olarak su veriliyor. Madem su depoları yetersiz, o halde bu binalara niçin iskan verildi, su abonelikleri neden verildi?”



