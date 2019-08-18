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Ankara Haberleri: Abone ama su yok!

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Abone ama su yok!

Hürriyet Haber
18.08.2019 - 14:22Son Güncelleme :

Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi Son Başak Sitesi’nden okur Nurettin Topaloğlu, ‘şebeke suyu’ sorunu yaşadıklarını söylüyor ve isyan ediyor.

Hürriyet Haber

“İncek bölgesinde, ASKİ’ye ait su depoları yetersiz. Ayrıca, iletim borularındaki çatlaklardan dolayı bir türlü randımanlı su alamamıyoruz. İki günde bir kısıtlı olarak su veriliyor. Madem su depoları yetersiz, o halde bu binalara niçin iskan verildi, su abonelikleri neden verildi?”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Abone ama su yok! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Abone ama su yok! haberi güncellenecektir.

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