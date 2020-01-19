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Ankara Haberleri: ABB’den sarı yönerge anketi

ANKARA HABERLERİ

ABB’den sarı yönerge anketi

Murat YILMAZ
19.01.2020 - 10:18 |Son Güncelleme :

Yıllık ruhsat ücreti, şoförlerin sigortalı olma şartı, araçların 10 yaşından büyük olmaması, durak zillerinin kaldırılması gibi düzenlemeler nedeniyle taksicilerin karşı çıktığı Ticari Taksi Yönetmeliği ile ilgili, ABB, esnafa yönelik anket başlattı. Odanın muhatap alınmasını isteyen taksiciler, ‘karşı çıktıkları maddelerle ilgili soruların yer almadığı’ gerekçesiyle ankete tepki gösterdi.

Murat YILMAZ

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kentteki tüm taksiler için hazırlanan ve bazı maddeleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile taksicileri karşı karşıya getiren ‘Ticari Taksi Yönergesi’ için ABB anket başlattı. Belediye, kentteki 7 bin 700 taksi sahibinin cep telefonlarına mesaj göndererek ankete katılmalarını istedi. Yönergedeki maddelere de yer verilen ‘evet-hayır’ seçenekli ankette, taksicilere yöneltilen 9 soru şöyle:

İŞTE TAKSİCİLERE YÖNELTİLEN SORULAR

“Ankara’daki ticari taksilerin ve şoförlerinin kayıt altına alınmasını doğru buluyor musunuz? ‘B’ sınıfı sürücü belgesi olan her vatandaşın ticari taksi kullanmasını uygun buluyor musunuz? Müşterilerinize ticari taksileri mobil uygulama üzerinden çağırmak suretiyle hizmet vermek ister misiniz? Şoförlerin ve yolcuların can ve mal güvenliği açısından ticari taksilerde araç takip sistemi, kamera ve kayıt cihazı, panik butonu gibi güvenlik sistemlerinin olmasını ister misiniz? Ticari taksi şoförlerinin ilgili birimlerce eğitime tabi tutulması ve güvenlik soruşturmasından geçirilmesini ister misiniz? Ticari taksi duraklarına belirli tasarım standartları getirilmesini ister misiniz? Ticari taksilerde kredi kartı, Ankarakart vb ödeme sistemlerinin kullanılmasını ister misiniz? Üst segment otomobillerle farklı ücret tarifesi üzerinden lüks taksi hizmeti vermek ister misiniz? Levha park durak alanlarının umuma açık taksi duraklarına dönüştürülerek bütün taksilerce kullanılmasını ister misiniz?” Anketin sonunda ise taksicilerden yönerge hakkında ve diğer hususlarda öneri ve görüşlerini yazmaları isteniyor.

GELECEĞİMİZE ANKETLE KARAR VERMEYİZ

Odanın muhatap alınmasını isteyen taksiciler ‘karşı çıktıkları maddelerle ilgili soruların yer almadığı’ gerekçesiyle ankete tepki gösterdi. Birçok taksici anketin görüş ve öneri kısmına yazdıkları mesajların görselleriyle birlikte tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Mesajlarda ağırlıklı olarak tek yetkili kurumun taksiciler odası olduğu vurgulanarak, “Odamızın ve başkanımızın onaylamadığı hiçbir şeyi istemiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim muhatabımız odamız, sizin muhatabınız odamız Başkanı Mehmet Yiğiner’dir. Biz oda başkanımızı anketle seçmedik geleceğimize de anketle karar vermeyiz. Sayın belediye başkanımız Ankara’da (8 bin) taksici esnafını temsil eden bir meslek kuruluşumuz ve odamız var. Sizlerden ricam bu konuda oda başkanımız ve yöneticilerimizi muhatap almanız” gibi ifadelere yer verildi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, ilçe oda başkanları ile birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etmiş, taksi yönergesinin yeniden gözden geçirilerek, revize edilmesini istemişti. Yönerge anketinde karşı çıktıkları maddelere yer verilmediğini belirten Oda Başkanvekili Cevdet Kavlak, “Esnafımızın ortak görüşü, odanın muhatap alınması, belediyenin oda yöneticileriyle bir araya gelip ortak bir çalışma yapması yönünde. Biz orta yolun bulunacağı kanaatindeyiz” dedi.

ABB’den sarı yönerge anketi

TAKSİ VE DURAKLARA AFİŞLER ASTILAR

Öte yandan kentteki bazı taksiciler, araçlarına ve duraklara “ABB TAKSİ YÖNERGESİNE HAYIR” yazılı afişler astı.

ABB’den sarı yönerge anketi

NEDEN KARŞI ÇIKMIŞLARDI

12 Aralık’ta UKOME tarafından hazırlanan yönerge ile odanın yetkisini aldığını savunan Ankara Taksiciler Odası, yönergede yer alan bazı maddelere karşı çıkmıştı. Oda, yıllık ruhsat ücretinin ve araçlardaki şoförlerin sigortalı olma şartının ekstra maliyet getireceğini, taksilerin yaşının 10 yılı geçmeme şartının esnafı zor durumda bırakacağını, otomasyon sistemiyle zillerin devre dışı kalması ve sistemden gelen çağrıya göre yakındaki araçların yönlendirilmesinin duraklar arasında husumete neden olacağını, duraklardaki araçlar yetersiz kaldığı zaman UKOME tarafından yeni araç gönderilmesi ve bir taksi plakasının ikinci bir durakta çalışamamasının sıkıntı oluşturacağını belirtmişti.

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