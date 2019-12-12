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Ankara Haberleri: ABB’de gündem 60 milyon Euro’luk otobüs kredisi

ANKARA HABERLERİ

ABB’de gündem 60 milyon Euro’luk otobüs kredisi

Murat YILMAZ
12.12.2019 - 17:57 |Son Güncelleme :

ABB Meclisi’nde bugün görüşülecek EGO’nun otobüs alımı için 60 milyon Euro’luk kredi talebi ile ilgili Başkan Yavaş, “Dış krediden borçlanma talebimizin kabul edilmesini umuyorum” dedi. AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Yavaş’a “Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş dönemi öncesinde hiç bir zaman otobüs almak için kredi kullanılmadı” yanıtını verdi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi bugün, ‘254’ü CNG’li 28’i dizel 282 otobüs alımı ve iki dolum istasyonu yapımı için EGO’nun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon Euro kredi alması’na ilişkin talebi görüşecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda reddedilen kredi talebi ile ilgili Meclis’in vereceği karar merak konusu olurken ABB Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili Twitter hesabından bir video yayınladı ve “Ankara’da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk. Belediye Meclisi’mizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum” dedi. Başkan Yavaş şunları söyledi:

ABB’de gündem 60 milyon Euro’luk otobüs kredisi

BELEDİYE MECLİSİ’NDEN TALEPTE BULUNDUK

“Ankara’da toplu ulaşımla ilgili yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Bunları çözmek için çalışmalara başladık. Bu nedenle 300 tane yeni otobüs almak için teşebbüste bulunduk. Bununla ilgili yurt dışı ve ucuz bir kredi bulduk. Bununla ilgili Belediye Meclisi’nden talepte bulunduk. 2010 yılında 2 bin 40 otobüsümüz varken şu anda bin 540 otobüsümüz var. Bunların 200 tanesi de ilçelere hizmet veriyor. Dolayısıyla 2010 yılında 2 bin 40 otobüsle verdiğimiz hizmeti şu anda bin 340 otobüsle vermek durumunda kaldık. Bu nedenle yeni otobüs alabilmek için Belediye Meclisi’mizden borçlanma için yetki istedik. Cuma (bugün) günü umuyorum ki hem tüm Ankaralıların hayrına olan hem de Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği ‘Kredinizi dışarıdan bulun, kendi kredinizi kendiniz bulun’ söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin kabul edilmesini umuyorum.”

HATANIZDAN DÖNMENİZİ TEMENNİ EDİYORUZ

Yavaş’ın sözlerine yanıt AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan geldi. Özcan, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş dönemi öncesinde hiç bir zaman otobüs almak için kredi kullanılmadı. İhaleye çıkılarak borç takvimi yapıldı ve EGO-Büyükşehir imkanları ile ödeme yapıldı. Sorun; belediyecilik ve yönetimden anlamayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve EGO yönetimidir. Başkenti idare edemeyen, yönetim kadrosunu oluşturamayan, şehre hizmet veremeyen ve tüm beceriksizliklerini örtmek amacıyla otobüs alınmazsa aksaklık olur algısını oluşturmaktan başka çare göremeyen belediyecilik anlayışını dikkatle izliyoruz. Ekibiniz nerededir? Meclis’te öğrenci azarlayan öğretmen gibi başkancılık oynamakla neyi amaçlıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘parayı bulun talimatı’ yabancı para mıdır? Büyükşehir tarihine geçmek isterseniz hatalarınızdan geri dönüp belediyecilik anlayışımızı devam ettiriniz. Sadece kazanma hırsıyla ABB Başkanlığı yapılmıyor. Hata yaptığınız aşikar. Sonuçta İlk defa başkenti yönetiyorsunuz ya da yönetiyormuş gibi yapıyorsunuz, acemiliğinizi anlıyoruz. Ancak hatanızdan dönmenizi temenni ediyoruz. Biliyoruz ki bir çok kez ideolojik karmaşıklıkla dönüşler yaptınız. Sizin için sorun olacağını düşünmüyoruz.”

ABB’de gündem 60 milyon Euro’luk otobüs kredisi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB’de gündem 60 milyon Euro’luk otobüs kredisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde saat 17 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB’de gündem 60 milyon Euro’luk otobüs kredisi haberi güncellenecektir.

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