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Ankara Haberleri: ABB anketle soracak: Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?

ANKARA HABERLERİ

ABB anketle soracak: Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?

Murat YILMAZ
28.11.2019 - 16:12 |Son Güncelleme :

ABB, Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray’ın günlük yolcu sayısının düşük olması üzerine anket yapma kararı aldı. Belediye, Sincan, Etimesgut ve Mamak’ta vatandaşlara “Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?” sorusunu yöneltecek.

Murat YILMAZ

Ankara’da belediye hizmetlerine yönelik şikâyetlerde ilk sırayı alan ulaşım konusuna yönelik çözüm arayışında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sincan-Kayaş arasında hafif raylı sistemle hizmet veren Başkentray’ı da yakın takibe aldı. ABB, vatandaşların Ankarakart ile kullanabildikleri Başkentray’ın günlük yolcu sayısının çok düşük olduğunu tespit etti. Biniş sayısının neden az olduğunu belirlemek için harekete geçen belediye, Başkentray için anket yapma kararı aldı. ABB bu doğrultuda Sincan, Etimesgut ve Mamak’ta yapacağı ankette vatandaşlara, “Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz?” diye soracak.

ABB anketle soracak: Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz

OTOBÜSLERLE AKTARMA YAPILABİLİR

ABB, anketten çıkacak sonuçları detaylı olarak masaya yatıracak ve Başkentray’ın kullanımını artırmaya yönelik yeni bir yol haritası oluşturacak. Bu doğrultuda toplamda 24 istasyonu bulunan Başkentray’ın istasyonlarına otobüslerle aktarma yapılması da gündemde. Yeni bağlantılarla vatandaşların ulaşımda Başkentray’ı da tercih etmesi hedefleniyor.

GÜNLÜK 300-400 BİN KİŞİ YARARLANMALI

Başkentray’ın az kullanımı konusu geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ankara Ulaşım Çalıştayı’nda ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından da gündeme getirilmişti. Yolcu sayısının düşüklüğüne şaşırdığını ifade eden Yavaş, “Normalde Sincan’dan çıkıp Mamak’a kadar giden, şehrin tam ortasını kesen banliyö treninden aslında günlük 300-400 bin kişinin yararlanması lazım” demişti.

GÜNLÜK 111 SEFERLE 38 BİN YOLCU TAŞIYOR

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da TBMM’deki 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde Başkentray’ın günlük ortalama yolcu sayısının 38 bin olduğunu söyledi. Esenboğa metrosunun ihale hazırlıklarına da değinen Bakan Turhan, “Tamamladığımız Kızılay–Çayyolu, Batıkent–Sincan ve AKM–Keçiören metroları ve Başkentray hattıyla Ankara’nın 23.2 km olan raylı sistemini 100.3 km’ye ulaştırdık. AKM–Gar–Kızılay kesiminde yapım çalışmaları, Kuyubaşı-Esenboğa Metrosu için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Başkentray’ı 12 Nisan 2018 tarihinde işletmeye açtık. Günlük 111 sefer ile ortalama 38 bin yolcu taşıyor. Açıldığı günden bugüne kadar 20 milyon yolcu seyahat etti” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB anketle soracak: Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz? hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Kasım 2019 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB anketle soracak: Başkentray’ı niye kullanmıyorsunuz? haberi güncellenecektir.

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