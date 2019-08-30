97’nci yıl dönümünde Ata’nın huzurunda

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Ankara’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı coşkuyla kutlandı. Başkent’te 30 Ağustos Zafer Bayramı için sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir’in kapıları halka saat 10.00’da açıldı. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhını ziyaret etti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata’nın manevi huzuruna çıkan halk, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Anıtkabir’de askerlerin nöbet değişimi seremonisini izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla birlikte askerleri alkışladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu.

HER ŞEYİMİZİ BU ZAFERE BORÇLUYUZ

Yenimahalle’de Zafer coşkusu, Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın önce belediye önündeki, ardından da Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe sakinleri ellerindeki bayrakları dalgalandırdı ve meşale yaktı. Vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Yaşar, “30 Ağustos Türk milletinin makus talihini yendiği bir tarihtir. Eğer bu zafer olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsetmemiz mümkün değildi. Bugün ne konumda olursak olalım, her şeyimizi bu zafere borçluyuz” dedi.

KAHRAMANKAZAN TEK YÜREK OLDU

Kahramankazan’daki kutlamalar kapsamında Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar, Milli Egemenlik Park’ındaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Oğuz ve ilçe protokolü tören alanındaki vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Başkan Oğuz ve ilçe protokolü daha sonra, Kaymakamı Aksakal’ın kaymakamlıkta verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu’na katıldı.

ANIT AĞACI ZİYARET ETTİLER

Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol Şehit Fatih Duru Parkı’na geçerek, Şehit Anıt Ağacı’na ziyarette bulundu. Aşağı Merkez Camii İmam Hatibi Halit Özkan, tüm şehitler için dua etti.

BAYRAM COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADILAR

Çankaya Belediyesi Zafer Bayramı’nı renkli gösterilerle kutladı. Zafer coşkusu Çayyolu Atapark’ta başladı. Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesi’nde bando takımına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Çok sayıda Çankayalı, güzel havayı fırsat bilerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.