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Ankara Haberleri: 96’ncı yaşa özel kutlama

ANKARA HABERLERİ

96’ncı yaşa özel kutlama

Hürriyet Haber
14.10.2019 - 09:14Son Güncelleme :

Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kapsamında, Anıtkabir’de ve 2. Meclis Binası’nda tören düzenlendi. Ankaralı Seğmenler tarafından gösteri yapıldı, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hürriyet Haber

Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü, kentte çeşitli törenlerle kutlandı. Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yasa önerisinin kabulünün yıl dönümünde ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Vali Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, özetle şunları yazdı:

96’ncı yaşa özel kutlama

BÜYÜK BİR ONUR

"Büyük Atatürk, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü kutlamak üzere huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin zaferle neticelenmesinin ardından Ankara'yı başkent ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'ya ve Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır. Ankara'nın 96 yılda uzay sanayisinden yüksek teknolojiye dayalı üretime, tarımdan hayvancılığa, bilim sanattan sportif başarılara kadar ortaya koyduğu gelişme, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş uygarlık hedefinde kat ettiği mesafeyi göstermesi bakımından önemlidir."

96’ncı yaşa özel kutlama

BİZE DÜŞEN GELECEĞE YÜCELTEREK TAŞIMAK

Yıl dönümü dolayısıyla 2. Meclis Binası’nda da tören düzenlendi. Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada, Ankara’nın Milli Mücadele döneminde tarihin seyrini değiştirdiğine işaret etti ve şunları söyledi: “Başkent, Türkiye’nin her alanda merkezi ve kalbi. Bugün gelinen noktada bizlere düşen, şanlı tarihimizin mirasına sahip çıkarak Ankara’yı gelişen, değişen Türkiye’ye yaraşır bir başkent olarak aydınlık geleceğimize emin adımlarla ve daha da yücelterek taşımaktır.” Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazileri minnetle andığını bildirerek, “Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele eden, canlarını dişlerine takan, bütün varlıklarını ortaya koyan askerlerimizi minnetle anıyor, şehitlerimize Cenabıhak’tan rahmet diliyor, gazilerimize de acil şifalar niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

96’ncı yaşa özel kutlama

İSTİKLAL SAVAŞI YÖNETİLDİ İSTİKLAL MARŞI YAZILDI

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise verdiği konferansta, Atatürk’ün 13 Ekim 1923’te Ankara’yı devletin sabit bir karar merkezi ve başkenti ilan ettiğini, kentte İstiklal Savaşı’nın yönetildiğini ve İstiklal Marşı’nın yazıldığını anımsattı. Konferansın ardından Ankaralı Seğmenler tarafından gösteri yapıldı, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

TWITTER’DAN KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından da paylaşımda bulunuldu. Ankara Kalesi’nin fotoğrafının da kullanıldığı paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak İstiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 96’ncı yaşa özel kutlama hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ekim 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 96’ncı yaşa özel kutlama haberi güncellenecektir.

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