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Ankara Haberleri: 9 yıldır ilk ders EGO

ANKARA HABERLERİ

9 yıldır ilk ders EGO

Murat YILMAZ
05.12.2019 - 17:00 |Son Güncelleme :

Keçiören Yeşilöz Mahallesi’ndeki tek okul, 9 yıl önce yıkılıp yeniden yapılmadığı için öğrenciler her gün EGO otobüsleriyle 4 kilometre uzaklıktaki başka bir okula taşınıyor. Taşımalı eğitimle mezun olan öğrencilerin olduğuna dikkat çeken veliler, “Bir an önce mahallemize okul istiyoruz” diyor.

Murat YILMAZ

Keçiören’in Yeşilöz Mahallesi’ndeki Nebahat Taşkın İlk ve Ortaokulu’nun 2011’de yıkılması nedeniyle öğrenciler 9 yıldır EGO otobüsleriyle 4 kilometre uzaklıktaki okula taşınıyor. Çocukları her sabah muhtarlığın önünden otobüse tek tek bindiren mahalle muhtarı Cafer Benli, yetkililere çağrı yaparak okulun bir an önce yapılmasını beklediklerini söyledi. Muhtar Benli, 9 yıldır yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:

YAPILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANMIŞTI

“2011’de protokol yolunda tünel yapılacağı gerekçesiyle okulu yıktılar. TOKİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü, TOBAŞ, Ankara Valiliği ve hayırsever Nebahat Taşkın arasında okulun yıkılıp yeniden yapılması için bir protokol imzalandı. 4 yıl içerisinde ‘yeni okulu yapacağız’ dediler. Protokolde okul yapılana kadar EGO otobüslerinin öğrencileri ücretsiz taşıması maddesi var. Aradan 9 yıl geçti, okuldan henüz bir ses seda yok. 9 senedir bu çocuklar EGO otobüsleriyle taşımalı olarak 4 kilometre uzaklıktaki Kuzey Ankara’daki Nebahat Taşkın İlk ve Ortaokulu’na gidiyorlar. Yıkılan okul binası 4 yıllıktı, yıkılınca hayırsever Nebahat hanımın ismini Kuzey Ankara’daki okula verdiler.

ANAOKULUNDAN ORTAOKULA 300 ÖĞRENCİ

Anaokulundan ortaokula 300 öğrenci var. Sabah 07.45’te otobüsler muhtarlığın da bulunduğu pazar yerine gelmeye başlıyor. Bazen trafik oluyor otobüsler seferden geldikleri için yetişemiyorlar da. Birbirini ezen çocuklar, bacağı kırılanlar, kargaşa, düzensizlik vardı, otobüslere binme sırasını oluşturdum. Otobüsler sabah götürüyor, öğlen 15.00’te de aynı noktaya geri getiriyor. Her sabah çocuklara muhtar olarak refakat ediyorum. Mahallenin nüfusu 20 bindi, 5 bine düşündü. Okul olmadığı için insanlar mahalleden taşınıyor.

9 yıldır ilk ders EGO

OKULU OLMAYAN MAHALLENİN MUHTARIYIM

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüm, hepsine de dosya verdim. Son olarak bir toplantı için gittiğimiz Cumhurbaşkanlığı’na da dosya verdim. Hiçbir netice alamadım. Toplantılara gittiğimde kendimi tanıtırken ‘Ankara’nın göbeğinde hiç okulu olmayan mahallenin muhtarıyım’ diyorum. Ankara’nın merkezi burası. Ülkenin başkentinin ortasında böyle taşımalı eğitim olur mu. Tüm yetkililer, bir veli olarak bu aileleri kendi yerlerine koysunlar öyle düşünsünler. Bir an önce okulumuzun yapılmasını çocukların bu sıkıntısının giderilmesini bekliyoruz.”

9 yıldır ilk ders EGO

KIZLARIM OTOBÜSLÜ TAŞIMAYLA MEZUN OLDULAR

Veliler adına konuşan Ayla Kömürcü ise şunları söyledi: “16 yıldır bu mahalledeyim. Mavi Masa’ya, o dönem adı BİMER olan CİMER’e defalarca konuyu ilettik. Gitmediğimiz yer kalmadı. Benim oğlum 4’ncü sınıfa gidiyor, her gün getirip götürüyoruz. Kızlarım otobüslü taşımayla mezun oldular. Bu taşıma başladığında kızım 2’nci sınıfa gidiyordu şu anda lise 3’te. Ortaokula 6 yıl otobüslerle gidip geldi. Şimdi aynı sıkıntıyı oğlumda çekiyorum. Biz bir an önce mahallemize okul istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her gün protokol yolundan geçiyor. Kendisine çağrı yapıyoruz geçerken gördüğü Yeşilöz Mahallesi’nin bu sıkıntısını lütfen bir an önce çözüme kavuştursunlar.”

9 yıldır ilk ders EGO

Yeni okulun mahallede belirlenen başka bir alana yapılacağını belirten muhtar Cafer Benli eski okul arazisinin de yıkımdan sonra boş bir şekilde durduğuna dikkat çekti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 9 yıldır ilk ders EGO hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Aralık 2019 tarihinde saat 17 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 9 yıldır ilk ders EGO haberi güncellenecektir.

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