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Ankara Haberleri: 9 dakika yağdı Mamak’ı sel aldı

ANKARA HABERLERİ

9 dakika yağdı Mamak’ı sel aldı

Mert Gökhan KOÇ
05.05.2018 - 19:10Son Güncelleme :

Mamak’ta yaklaşık 9 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu, dört kişi sele kapılarak yaralandı. Sel suları önüne araçları katarak sürükledi. 20’yi aşkın iş yeri ve 150’nin üzerinde araç hasar gördü.

Mert Gökhan KOÇ

Başkent'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Mamak Durali Alıç Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde sele neden oldu. Yaklaşık 9 dakika süren sağanak sonrası dere yatağı olan cadde sel suları altında kaldı. Yokuş aşağı inen sular, caddedeki 150’den fazla aracı öne katarak sürükledi. Sele kapılan 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi, kopan tellerden çıkan kıvılcımlar, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İŞ MAKİNELERİ TEMİZLİK YAPTI

Felaketin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül olay yerine geldi. Başbakan Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca’dan Mamak’ta yaşanan sele ilişkin bilgi aldı. Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı.

SARIEROĞLU: 3 SAATTE YAĞMASI GEREKİRKEN 9 DAKİKADA YAĞDI

Bölgede incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu sel dolayısıyla 4 vatandaşın yaralandığı bilgisini veri. Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmuru 9 dakika içerisinde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

VALİ TOPACA: ARAÇLARA DOKUNMAYIN

Mamaklılara çağrı yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, “100-150 hasarlı araç var. Bunlara dokunmayın, yerinden oynatmayın” dedi. Selde hasar görenlere gerekli desteğin yapılacağını ve zararların karşılanacağını açıklayan Topaca, “Olağanüstü bir durum oldu. Bunun sebepleri hakkında belediyelerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağız, zararları karşılanacak” diye konuştu.

BAŞKAN TUNA: 500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET

Büyük üzüntü duyduklarını, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da, “Bu bir afet 500 yılda bir olabilecek bir afet. Ankara’nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Maddi hasar büyük. Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilirsiniz. Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil, nadir yaşanabilecek bir afet” şeklinde konuştu. Mamak dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarının altını çizdi.

AKGÜL: YARALARI SARACAĞIZ

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Büyükşehir ve Mamak belediyelerinin ekipleri hasar tespiti yaparak bölgede temizlik çalışmaları yürütüyor. Devletimizin bütün imkanlarıyla yaraları saracağız inşallah” açıklamasını yaptı.

FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sel felaketinin göz göre göre geldiğini ifade eden Gök, şunları söyledi: “Önlemi alınmamış, her yıl tekrarlanan sele karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihmaliyle oluşan bir faciadır. Burası şu anda Tsunami görmüş kent görünümünde. Araçlar üst üste, bütün dükkanları sel bastı, ciddi bir facia, gördüğümüz manzara dehşet verici bir manzaradır. Zararın derhal karşılanması gerekir vebiz bunun sıkı takipçisi olacağız.”

ALT YAPI ÇÖZÜLMELİ

Sel mağduru esnaflardan Fatih Erdoğan, suyun bir anda geldiğini belirterek, “Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli” diye konuştu.

3 YIL SONRA AYNI MANZARA

Mamak’ta meydana gelen sel felaketinin bir benzeri 11 Haziran 2015’te yaşanmıştı. Aniden bastıran sağanak yağış onlarca aracı önüne katarak cadde boyunca sürüklemiş, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. 3 yıl önce yaşanan felaketin ardından ASKİ yetkilileri bölgedeki inşaatlardan gelen kum ve çakılların kanalları tıkaması nedeniyle felaketin gerçekleştiğini açıklamıştı.

Etiketler: sağanak yağmur

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 9 dakika yağdı Mamak’ı sel aldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mayıs 2018 tarihinde saat 19 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 9 dakika yağdı Mamak’ı sel aldı haberi güncellenecektir.

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