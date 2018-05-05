9 dakika yağdı Mamak’ı sel aldı

Başkent'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Mamak Durali Alıç Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde sele neden oldu. Yaklaşık 9 dakika süren sağanak sonrası dere yatağı olan cadde sel suları altında kaldı. Yokuş aşağı inen sular, caddedeki 150’den fazla aracı öne katarak sürükledi. Sele kapılan 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi, kopan tellerden çıkan kıvılcımlar, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Felaketin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül olay yerine geldi. Başbakan Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca’dan Mamak’ta yaşanan sele ilişkin bilgi aldı. Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu sel dolayısıyla 4 vatandaşın yaralandığı bilgisini veri. Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmuru 9 dakika içerisinde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

Mamaklılara çağrı yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, “100-150 hasarlı araç var. Bunlara dokunmayın, yerinden oynatmayın” dedi. Selde hasar görenlere gerekli desteğin yapılacağını ve zararların karşılanacağını açıklayan Topaca, “Olağanüstü bir durum oldu. Bunun sebepleri hakkında belediyelerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağız, zararları karşılanacak” diye konuştu.

Büyük üzüntü duyduklarını, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da, “Bu bir afet 500 yılda bir olabilecek bir afet. Ankara’nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Maddi hasar büyük. Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilirsiniz. Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil, nadir yaşanabilecek bir afet” şeklinde konuştu. Mamak dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarının altını çizdi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Büyükşehir ve Mamak belediyelerinin ekipleri hasar tespiti yaparak bölgede temizlik çalışmaları yürütüyor. Devletimizin bütün imkanlarıyla yaraları saracağız inşallah” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sel felaketinin göz göre göre geldiğini ifade eden Gök, şunları söyledi: “Önlemi alınmamış, her yıl tekrarlanan sele karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihmaliyle oluşan bir faciadır. Burası şu anda Tsunami görmüş kent görünümünde. Araçlar üst üste, bütün dükkanları sel bastı, ciddi bir facia, gördüğümüz manzara dehşet verici bir manzaradır. Zararın derhal karşılanması gerekir vebiz bunun sıkı takipçisi olacağız.”

Sel mağduru esnaflardan Fatih Erdoğan, suyun bir anda geldiğini belirterek, “Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli” diye konuştu.

Mamak’ta meydana gelen sel felaketinin bir benzeri 11 Haziran 2015’te yaşanmıştı. Aniden bastıran sağanak yağış onlarca aracı önüne katarak cadde boyunca sürüklemiş, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. 3 yıl önce yaşanan felaketin ardından ASKİ yetkilileri bölgedeki inşaatlardan gelen kum ve çakılların kanalları tıkaması nedeniyle felaketin gerçekleştiğini açıklamıştı.