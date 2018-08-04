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Ankara Haberleri: 85 bin mozaikle Erdoğan portresi

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85 bin mozaikle Erdoğan portresi

Mert Gökhan KOÇ - Gözde BAŞ
04.08.2018 - 11:56Son Güncelleme :

Almanya’da yaşayan gurbetçi Mehmet Durmuşçelebi, 85 bin kum mozaik parçasının bir araya getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini hazırladı.

Mert Gökhan KOÇ - Gözde BAŞ

6 AYDA HAZIRLANDI 60 KİLO AĞIRLIĞINDA

Altı ayda tamamladığı eseri, Türkiye’ye getiren Durmuşçelebi portreyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istiyor. Almanya’nın Heilderberg kentinde yaşayan 50 yaşındaki fayans ustası Mehmet Durmuşçelebi, 85 bin adet kumlu mozaikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini yaptı. Durmuşçelebi, 1x1 santimetre boyutundaki 85 bin adet kum mozaikle yaptığı Erdoğan portresini tamamlamak için 6 ay boyunca ter döktü. Hazırladığı portrede 35 farklı renk tonu kullanan Durmuşçelebi, kum mozaikleri Hollanda, Almanya ve İtalya’dan tedarik etmek için 2 ay zaman harcadı. Genişliği 2 metre 55 santimetre, yüksekliği ise 3 metre 25 santimetre olan 60 kilo ağırlığındaki portreyi Almanya’dan Türkiye’ye getirmek için 40 farklı parçaya ayıran Durmuşçelebi, eseri 20 kilo ağırlığındaki 3 büyük koli şeklinde özel olarak ambalajlatarak uçakla taşıdı. Durmuşçelebi, Erdoğan portresi için toplamda 6 bin Euro harcadı.

EVİNİN SALONUNDA YAPTI

Portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etmek istediğini vurgulayan Durmuşçelebi, şunları söyledi: “Portreye bu yılın ocak ayında başladım haziranda bitti. Planlaması ve malzeme tedariğine de daha önce başladım. 3 farklı ülkeden kumlu mozaik üreten firmalardan malzeme aradım, bulduğum bazı renkler benim çalışmama uymadı. Portreyi evimin salonunda 3 metre 70 santimetrelik bir masa hazırlayarak onun üstünde parça parça yaptım. Çok ince işçilik isteyen bir çalışma bu. Daha önce de aynı teknikle şahlanan bir at resmi yapmıştım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük hayranıyım, benim gönlümde taht kuran büyük bir lider. Portreyi yapma fikri aslında kendisinin ‘one minute’ çıkışıyla başladı. Bu portreyi kendisine hediye etmek benim için büyük gurur ve onurdur.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 85 bin mozaikle Erdoğan portresi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 85 bin mozaikle Erdoğan portresi haberi güncellenecektir.

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