81’inci yıl dönümünde Ata’nın huzurunda

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Anıtkabir, resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Sabahın erken saatlerinde Anıtkabir’in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Dualar eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi. Anıtkabir'i ziyarete kundakta kızıyla gelen Burhan Demirel, "Biz, Ankara'ya Bolu'dan geldik. Çok hüzünlüyüz. Karmaşık duygular içerisindeyiz. Hem sevinçliyiz burada olmaktan dolayı, Ata'mızın ölüm gününden dolayı da üzüntülüyüz" dedi. Emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutan Yardımcısı 87 yaşındaki Piyade Albay Gültekin Alpugan da Harp Okulu'ndan 1953 yılında mezun olduğunu belirterek, Atatürk'ün naaşının bulunduğu top arabasını Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e getirenlerden biri olduğunu ifade etti.

ANLATILMAZ BİR DUYGU

Düzce'den gelen Songül Göksu da, "Anıtkabir bizim için büyük anlamı olan bir yer. Atatürk bizim vazgeçilmez, en büyük önderimiz. Onun acısını sanki babamı kaybetmişim gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Mersin’in Anamur ilçesinden gelen Nermin Sondal da Atatürk sevgisinin anlatılmaz bir duygu olduğunu belirterek, bir süre önce diz ameliyatı olduğu halde Anıtkabir’e can atarak geldiğini kaydetti. Atatürk'ün kabrini ziyaret edenler arasında taraftarlar da yer aldı. Fenerbahçe formasıyla gelen Metin Karakaya da "Ulu Önder Atatürk'ü ziyaret için İstanbul'dan geldik. Harika duygular var burada. Hüzünlüyüz, sevinçliyiz. Bu güzel Cumhuriyeti bizlere bıraktı. İlelebet biz ve bizden sonraki nesiller de inşallah sürdürecek. Herkesi davet ederim." şeklinde konuştu.

09.05’TE HAYAT DURDU

Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı vatandaşlarla doldu taştı. Saat 09.05’te siren sesleriyle vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Kızılay 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bir araya geldi. Kalabalık saat 09.05’te çalan sirenle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Hatay’dan gelen Bisikletçiler Kulübü Kızılay Meydanı’nda gösteri sürüşü yaparken, Mersin’in Silifke ilçesinden gelen gençler de İstiklal Marşı’nı okudu.

Elazığ’dan gelen Seher Yıldız çok hüzünlü olduğunu ve her 10 Kasım’da Ankara’ya geldiklerini söyledi. İstanbul’dan gelen Murat Çakır ile arkadaşı Huzeyfe Atıcı, bugün için Ankara’ya geldiklerini ve Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini ifade etti.

ETNOĞRAFYA MÜZESİ’NDE SAYGI DURUŞU

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e nakledilmeden önce 15 yıl kaldığı Etnoğrafya Müzesi’nde saygı duruşunda bulundu. Ankara Kulübü Seymenleri’nin Büyük Önder Atatürk’ün manevi huzuru önünde saygı duruşunda bulunduğu törene, çeşitli okullardan öğrenciler ve vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

Atatürk’ün “Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın” talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği’nin Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden, “27 Aralık 1919’da Ata’mızı Dikmen sırtlarında karşılayan Seymenlerin torunları olarak bugün burada Ata’mızın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduk. Bir kez daha Ata’mızın aziz hatırası önünde hasretle eğiliyoruz” dedi.

KURDUĞU CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK

Yenimahalleliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Batıkent Meydan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenle andı. Atatürk gençlerinin Bağımsızlık Meşalesi’ni yakmasıyla başlayan törende, başta Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı’na tek tek çelenk koydu.

Siren sesiyle saygı duruşuna geçen ve İstiklal Marşı’nı okuyan Yenimahalleliler, Atalarını saygıyla andı. Atatürk’ün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada övgüyle ve hayranlıkla bahsedilen bir lider olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Atatürk’ün yaktığı ışık ilelebet yanacak, kurduğu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır” dedi.

SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Yükselen Koleji yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri ile Ata’yı andı. Okulun kurucusu Gülsen Yüksel, yaklaşık 2 bin kişiyle cuma günü gerçekleştirilen ziyarette, Anıtkabir özel defterine, “İzindeyiz ve seni asla unutmayacağız” notunu yazdı.

Ardından Ata’nın mozolesine çelenk koyan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu. Dün saat 09.05’te okulun tören alanında hazır bulunan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu.

Atatürk’ün sevdiği zeybek oyununu oynayan öğrenciler, Kurtuluş Savaşı sahnelerinin de yer aldığı tiyatro oyununu sahneledi.