78 ton ağırlık 1 kilogram et

Dünya şampiyonu Fırat Ürün, haftalık bacak egzersizlerinde toplamda 78 ton ağırlıkla çalıştığını, formunu korumak için de günlük bir kilogramın üzerinde et yediğini söyledi. Vücut geliştirme sporunda birinci önceliğin ‘doğru beslenme’ olduğuna dikkat çekerek “Önemli olanın yüksek ağırlık değil, doğru formda çalışmak” diyen Fırat Ürün, “Vücudumu nasıl forma sokabilirim?” sorusuna da “Araştırın, okuyun sonra çalışmaya başlayın. Birinci önceliğiniz doğru beslenme olsun” yanıtı verdi. Ürün, şunları söyledi: “Bu sporu yapanlardaki en büyük yanlış, bilgi kirliliğinin içinde boğulmaları. Antrenman olsun, beslenme olsun, her konuda yanlış yöntemlere ve sistemlere başvuruluyor. Kendini geliştirmek isteyenler araştırsınlar, okusunlar. Geçerliliği kanıtlanmış bilgilerden ve alanında gerçekten yetişmiş profesyonel eğitmenlerden yardim alsınlar.”

19 yaşında ‘milli sporcu’ olmayı başaran Fırat Ürün, Türkiye’yi yurt dışındaki yarışmalarda başarıyla temsil ediyor.

Fırat Ürün, IFBB Diamond Cup Dünya Şampiyonası’nda ağır siklet şampiyonu olarak, IFBB Elite Pro Card’ın sahibi oldu.