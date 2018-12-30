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Ankara Haberleri: 78 ton ağırlık 1 kilogram et

ANKARA HABERLERİ

78 ton ağırlık 1 kilogram et

Doğahan GİRİTLİOĞLU
30.12.2018 - 15:06Son Güncelleme :

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu’nun (IFBB) ekim ayında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlediği ‘IFBB Diamond Cup Dünya Şampiyonası’nda, ağır siklette altın madalyanın sahibi olan Fırat Ürün, yarışmalara nasıl hazırlandığını anlattı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Dünya şampiyonu Fırat Ürün, haftalık bacak egzersizlerinde toplamda 78 ton ağırlıkla çalıştığını, formunu korumak için de günlük bir kilogramın üzerinde et yediğini söyledi. Vücut geliştirme sporunda birinci önceliğin ‘doğru beslenme’ olduğuna dikkat çekerek “Önemli olanın yüksek ağırlık değil, doğru formda çalışmak” diyen Fırat Ürün, “Vücudumu nasıl forma sokabilirim?” sorusuna da “Araştırın, okuyun sonra çalışmaya başlayın. Birinci önceliğiniz doğru beslenme olsun” yanıtı verdi. Ürün, şunları söyledi: “Bu sporu yapanlardaki en büyük yanlış, bilgi kirliliğinin içinde boğulmaları. Antrenman olsun, beslenme olsun, her konuda yanlış yöntemlere ve sistemlere başvuruluyor. Kendini geliştirmek isteyenler araştırsınlar, okusunlar. Geçerliliği kanıtlanmış bilgilerden ve alanında gerçekten yetişmiş profesyonel eğitmenlerden yardim alsınlar.”

19 yaşında ‘milli sporcu’ olmayı başaran Fırat Ürün, Türkiye’yi yurt dışındaki yarışmalarda başarıyla temsil ediyor.

78 ton ağırlık 1 kilogram et

Fırat Ürün, IFBB Diamond Cup Dünya Şampiyonası’nda ağır siklet şampiyonu olarak, IFBB Elite Pro Card’ın sahibi oldu.

78 ton ağırlık 1 kilogram et

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 78 ton ağırlık 1 kilogram et hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Aralık 2018 tarihinde saat 15 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 78 ton ağırlık 1 kilogram et haberi güncellenecektir.

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