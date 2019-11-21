7 ilçenin bütçesine oy birliği

Meclis’te Akyurt Belediyesi’nin 58 milyon 323 bin 500, Ayaş Beldiyesi’nin 28 milyon 600 bin, Bala Belediyesi’nin 39 milyon, Çubuk Belediyesi’nin 100 milyon, Evren Belediyesi’nin 6 milyon 500 bin, Güdül Belediyesi’nin 21 milyon, Mamak Belediyesi’nin 457 milyon TL’lik 2020 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bütçelerin kabul edilmesinin ardından Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptılar. 12 gündür canlı yayınlanmayan Meclis toplantıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar canlı yayınlanmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi’ni daha önce bu konuda eleştiren AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan, yeniden canlı yayın nedeniyle belediyeye teşekkür etti.