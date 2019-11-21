Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>7 ilçenin bütçesine oy birliği

Ankara Haberleri: 7 ilçenin bütçesine oy birliği

ANKARA HABERLERİ

7 ilçenin bütçesine oy birliği

Murat YILMAZ
21.11.2019 - 16:09 |Son Güncelleme :

Bütçe mesaisine devam eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı 13’üncü toplantısını önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi.

Murat YILMAZ

Meclis’te Akyurt Belediyesi’nin 58 milyon 323 bin 500, Ayaş Beldiyesi’nin 28 milyon 600 bin, Bala Belediyesi’nin 39 milyon, Çubuk Belediyesi’nin 100 milyon, Evren Belediyesi’nin 6 milyon 500 bin, Güdül Belediyesi’nin 21 milyon, Mamak Belediyesi’nin 457 milyon TL’lik 2020 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bütçelerin kabul edilmesinin ardından Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptılar. 12 gündür canlı yayınlanmayan Meclis toplantıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar canlı yayınlanmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi’ni daha önce bu konuda eleştiren AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan, yeniden canlı yayın nedeniyle belediyeye teşekkür etti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 7 ilçenin bütçesine oy birliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde saat 16 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 7 ilçenin bütçesine oy birliği haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mobil araçla 7/24 cenaze hizmeti

Mobil araçla 7/24 cenaze hizmeti

Mamak Belediyesi 36 yaşında

Mamak Belediyesi 36 yaşında

19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’de

19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’de

5 ilçenin bütçesi kabul edildi

5 ilçenin bütçesi kabul edildi

EGO’ya 300 yeni otobüs alınacak

EGO’ya 300 yeni otobüs alınacak

Avrupa’da esiyor

Avrupa’da esiyor

Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor

‘Ev Gibisi Yok’ sergisi

‘Ev Gibisi Yok’ sergisi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

22 Kasım 2019, Cuma
  • İmsak
    06:06
  • Güneş
    07:34
  • Öğle
    12:40
  • İkindi
    15:13
  • Akşam
    17:35
  • Yatsı
    18:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.