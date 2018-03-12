7. Cadde olur Tunalı zor

Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’la birlikte ağırladığımız Mustafa Tuna’yla sohbetimizin odağında eski günlerini mumla arayan Kızılay’ın, ‘merkez özelliğini yeniden nasıl kazanacağı’ konusu vardı. Tuna, komutanlıkların taşınması, Saraçoğlu’nun mevcut yapısının korunarak restorasyonunun ardından Güvenpark’taki dolmuşların da kaldırılmasıyla bölgenin yayalara kalacağı düşüncesinde.

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Tabi bu uzun ve zorlu bir süreç. Planlamalarının şimdiden yapılması, kent merkezinin yeniden yapılandırılması şart. Önümüzde uygulaması hemen yapılabilecek, kentin havasını değiştirebilecek bir süreç var:

Bahçelievler’de kentin popüler bölgelerinden 7. Cadde’nin yaya bölgesi haline getirilmesi...

7 Cadde’yle ilgili Başkan Mustafa Tuna ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen görüşmüş, referandum yapılması konusunda anlaşmışlardı.

Tuna sohbetimizde, 7. Cadde’nin trafiğe kapatılması yönünde düşüncesi olduğunu açıkladı, “Ancak son karar vatandaşın” dedi ve görüşlerini sıraladı:

VATANDAŞA PROJESİZ GİDİLMEZ

“Trafiğe kapattık diyelim... Vatandaş haklı olarak, ‘Projeniz nedir?’ diye soracak. Alper Bey ‘Ortak bir çalışma yapalım’ dedi. Şu anda çalışıyorlar, sonuçlar üzerinden tekrar konuşacağız. Vatandaşa projesiz gidilmez. Caddeyi trafiğe kapatınca oradaki dükkânların durumu ne olacak, ticareti nasıl etkileyecek hepsinin planlaması yapılmalı.

ÇOK UZAYACAĞINI SANMIYORUM

Çankaya Belediyesi’nin çalışmasının çok uzayacağını sanmıyorum, yakın zamanda bitirirler, biz de söyleyeceğimizi söyleriz. Sonrasına vatandaş karar verir. Ankaralının memnun olacağı şey benim önerimdir. Bahçelievler 7. Cadde’nin araç trafiğine kapatılabileceğini düşünüyorum.

İSTİKLAL CADDESİ HAVASI VAR

İstanbul’daki İstiklal Caddesi gibi bir havası var. Ancak, Tunalı Hilmi Caddesi’de öyle bir durum zor görünüyor. Ticari açıdan da yapılaşma açısından da trafik açısından da çok uygun olmayabilir. Yerine göre, durumuna göre Ankara’da trafikten arınmış yaya bölgeleri olabilir.”

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7 Cadde’de geçmişte yapılan yaya bölgesi referandumundan ‘hayır’ çıkmıştı. Ancak o dönem ortada hiçbir proje olmadığı gibi yalnızca esnafa sorulmuştu.

Esnaf da araçlar için otoparkların olmadığı, ne olacağını öngöremediği bu referanduma haliyle çekinerek yaklaşmıştı. Şimdi Ankara için yeni bir nefes alma bölgesi yaratacak, diğer bölgelere de örnek olacak bu uygulama için hem Tuna’ya hem Taşdelen’e önemli görev düşüyor. İki başkan hem 7. Cadde’yi egzozdan/dumandan arındırabilirler hem de ortak projeyle yıllardır süren Büyükşehir-Çankaya çekişmesine son verebilirler.

Ankara için bir taşla iki kuş vurma vakti...

OTOPARK 1 LİRA PEKİ YA SONRA

Bugünkü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınacak kararla belediyeye ait açık-kapalı-yol boyu tüm otoparkların ilk saati ücretsiz yapılacak, 24 saatlik park ücreti 1 lira olacak. Bu fiyat düzenlemesini desteklememek elbette mümkün değil. Ancak uygulamanın nasıl yapılacağını merak ediyorum. Ulus’ta maganda kurşununa kurban giden 21 yaşındaki Mehmet Karagöz’ün ardından Ankara’da otoparklar ücretsiz hale gelmişti. Bu kez de park keşmekeşi trafiği olumsuz etkilemişti.

Büyükşehir Belediye Meclisi, ANFA’nın üçüncü şahıslara kiraladığı rekreasyon alanlarındaki ve muhtelif yerlerdeki otoparkları çeşitli olumsuzlukları gerekçe göstererek ocak ayında iptal etmişti. Ancak geçen sürede bu otoparklar halen bu kişilerce işletiliyor. Buralarda 1 TL’lik ücret uygulamasının nasıl olacağı da merak konusu. Ayrıca AŞTİ sisteme dahil mi? Bu da yanıt bekleyen bir diğer soru.

Yeni uygulamanın ardından belediye işi sıkı tutmalı, işletmeyi kusursuz yapmalı aksi takdirde herkesin beğenisini kazanan bu karar beklenenin aksi bir sonuç doğurur.

HAFTAYA DAMGA VURAN HABERLER

Hürriyet Ankara olarak geçtiğimiz hafta özel haberlerimizle yine her zaman olduğu gibi kent gündemini belirledik.

* Editörümüz Fatih Tekeci, ‘Burada Okur Yazar’ köşesinde vatandaşların e-Devlet ve belediyelerin internet sitelerinden tesadüfen öğrendikleri ‘asfalt katılım bedeli’ borçlarını gündeme getirdi. Bu haber hurriyet.com.tr’de de saatlerce manşet olarak yer aldı. Bugün de okurlardan gelen yeni iletilerle konuyu takip etti.

* AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili ‘Müze olsun’ önerisini Parlamento muhabirimiz Umut Erdem’in haberinden okuduk. Büromuzu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın gazetemize açıkladığı Saraçoğlu projesini Ankaralılar gazetemizde okudu.

* Büromuzun başarılı foto muhabiri Mert Gökhan Koç, Ankara’da en az nüfusa sahip olan 13 kişinin kayıtlı olduğu Kızılcahamam Tahtalar Mahallesi’ne giderek mahalle sakinlerinin günlük yaşamını fotoğraflarla Ankare köşesinde anlattı. Koç’un fotoğrafları hurriyet.com.tr’de galeri manşetiyle büyük ilgi gördü.

* Yerel yönetimler muhabirimiz Murat Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi CHP Grubu’nun yerel seçim için hazırladığı üç yıllık çalışma raporunu haberiyle duyurdu.

* Ankara Temsilcimiz Hande Fırat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun açıkladığı utanç rakamlarını yazarak, “Vahşete karşı seferberlik” çağrısında bulundu.

* Doğahan Giritlioğlu, haberiyle Ankara Barosu Gelincik Merkezi’ne yedi yılda başvuru yapan şiddet mağduru kadın sayısının 53 bini geçtiğini paylaştı.

* Çubuk’ta bir zamanlar büyük ilgi gören ancak kapatıldıktan sonra çürümeye terk edilen Melikşah Yüzme Havuzu’nun içler acısı hali Mert Gökhan Koç’un özel haberiyle gündeme geldi.