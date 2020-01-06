7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor

Başkentray’ın Özgüneş durağı geçtiğimiz haziran ayından yaşanan sel felaketinin ardından su altında kaldı ve giriş bölümüne ‘Banliyö trenleri bu istasyonda geçici süreliğine durmayacak’ yazılı tabela yerleştirilerek bakıma alındı. Durağın kapalı olması nedeniyle Başkentray, Eryaman YHT durağından sonra Özgüneş durağı yerine bir durak atlayarak direkt Etimesgut Durağı’nda duruyor, Etimesgut’tan gelirken de yine aynı şekilde direkt olarak Eryaman durağına geçiyor. Bölge sakinleri Etimesgut Süvari Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki durağı 7 aydır kullanamamaktan dert yanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Etimesgut Kaymakamlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) dilekçeyle şikâyetlerini iletmelerine karşın çalışmaların tamamlanamadığını belirten vatandaşlar, “7 aydır ‘geçici bir sorun, çözülecek’ yanıtını almaktan bıktık” diyerek isyan ettti.

EN YAKIN DURAK 1.6 KİLOMETRE UZAKTA

Mahalle sakinlerinden Turgay Özmen, iki istikamette de en yakın durağın 1 kilometre 600 metre uzaklıkta olduğunu işaret ederek şikâyetini şu sözlerle anlattı: “Başkentray’a ulaşmak için bu mesafeyi yürümemiz gerekiyor. Sabah işe geç kalma telaşında ve soğukta bu bize zorluk yaratıyor. Yürümeyenler otobüse binmek zorunda kalıyor. Bu seferde iki vesait yaptığımız için hem zaman kaybı hem de maddi külfet oluşuyor.

OTOBÜS KUYRUKLARI UZAMAYA BAŞLADI

Durağın yer aldığı İstasyon Caddesi zaten trafik sorunuyla mücadele eden bir bölge. Başkentray’ı kullanamadığımız bu 7 ayda özellik sabah saatlerinde oluşan otobüs kuyrukları uzadı. Birçok insan işine geç kalmaya başladı. Kış ayındayız. Bu soğukta bunca insanı otobüs sırasında bekletmek, büyük mağduriyet yaratıyor.”

2 AYLIK SÜREÇTE TAMAMLANACAKTI

Nejla Pakdemir isimli başka bir vatandaş ise hastanedeki rutin kontrolleri için Başkentray’ı kullandığını dile getirerek, “Ben rahatsızlığımdan dolayı rahat yürüyemiyorum. Bu durak beni hayata bağlıyordu. Herkes burayı sadece özel amaçlar ya da iş için kullanmıyor. 1 buçuk-2 aylık süreçte tamamlanacak dediler, 7’nci aya girdik halen kapalı” dedi.

CAN KAYBI YAŞANMIŞTI

Başkent’te 8 Haziran’da yaşanan şiddetli yağış, durağın da yer aldığı Etimesgut’ta can kayıplarına yol açmıştı. İş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren Metin Önder hayatını kaybetmişti. Başkentray’ın Özgüneş durağının yer aldığı İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iş yerleri ve apartmanların giriş katları su altında kalmıştı. Özgüneş durağı ise su basması nedeniyle onarım çalışması başlatılarak kapatılmıştı.