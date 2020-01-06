Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor

Ankara Haberleri: 7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor

ANKARA HABERLERİ

7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
06.01.2020 - 09:36 |Son Güncelleme :

Başkent’te geçtiğimiz haziran ayında etkili olan yağışın ardından su altında kalan ve kapatılarak bakıma alınan Başkentray Özgüneş durağı, 7 aydır kullanılamıyor. Şikâyetlerini TCDD’ye dilekçeyle ulaştırdıklarını belirten bölge sakinleri, “7 aydır ‘Geçici bir sorun, çözülecek’ yanıtını almaktan bıktık. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz” diyerek isyan ediyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Başkentray’ın Özgüneş durağı geçtiğimiz haziran ayından yaşanan sel felaketinin ardından su altında kaldı ve giriş bölümüne ‘Banliyö trenleri bu istasyonda geçici süreliğine durmayacak’ yazılı tabela yerleştirilerek bakıma alındı. Durağın kapalı olması nedeniyle Başkentray, Eryaman YHT durağından sonra Özgüneş durağı yerine bir durak atlayarak direkt Etimesgut Durağı’nda duruyor, Etimesgut’tan gelirken de yine aynı şekilde direkt olarak Eryaman durağına geçiyor. Bölge sakinleri Etimesgut Süvari Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki durağı 7 aydır kullanamamaktan dert yanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Etimesgut Kaymakamlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) dilekçeyle şikâyetlerini iletmelerine karşın çalışmaların tamamlanamadığını belirten vatandaşlar, “7 aydır ‘geçici bir sorun, çözülecek’ yanıtını almaktan bıktık” diyerek isyan ettti.

7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor

EN YAKIN DURAK 1.6 KİLOMETRE UZAKTA

Mahalle sakinlerinden Turgay Özmen, iki istikamette de en yakın durağın 1 kilometre 600 metre uzaklıkta olduğunu işaret ederek şikâyetini şu sözlerle anlattı: “Başkentray’a ulaşmak için bu mesafeyi yürümemiz gerekiyor. Sabah işe geç kalma telaşında ve soğukta bu bize zorluk yaratıyor. Yürümeyenler otobüse binmek zorunda kalıyor. Bu seferde iki vesait yaptığımız için hem zaman kaybı hem de maddi külfet oluşuyor.

7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor

OTOBÜS KUYRUKLARI UZAMAYA BAŞLADI

Durağın yer aldığı İstasyon Caddesi zaten trafik sorunuyla mücadele eden bir bölge. Başkentray’ı kullanamadığımız bu 7 ayda özellik sabah saatlerinde oluşan otobüs kuyrukları uzadı. Birçok insan işine geç kalmaya başladı. Kış ayındayız. Bu soğukta bunca insanı otobüs sırasında bekletmek, büyük mağduriyet yaratıyor.”

2 AYLIK SÜREÇTE TAMAMLANACAKTI

Nejla Pakdemir isimli başka bir vatandaş ise hastanedeki rutin kontrolleri için Başkentray’ı kullandığını dile getirerek, “Ben rahatsızlığımdan dolayı rahat yürüyemiyorum. Bu durak beni hayata bağlıyordu. Herkes burayı sadece özel amaçlar ya da iş için kullanmıyor. 1 buçuk-2 aylık süreçte tamamlanacak dediler, 7’nci aya girdik halen kapalı” dedi.

CAN KAYBI YAŞANMIŞTI

Başkent’te 8 Haziran’da yaşanan şiddetli yağış, durağın da yer aldığı Etimesgut’ta can kayıplarına yol açmıştı. İş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren Metin Önder hayatını kaybetmişti. Başkentray’ın Özgüneş durağının yer aldığı İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iş yerleri ve apartmanların giriş katları su altında kalmıştı. Özgüneş durağı ise su basması nedeniyle onarım çalışması başlatılarak kapatılmıştı.

7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ocak 2020 tarihinde saat 09 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 7 aydır Özgüneş’i transit geçiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Can dostlara kucak açtılar

Can dostlara kucak açtılar

EGO’dan beklenti listesi

EGO’dan beklenti listesi

Bir liramızın bile takipçisiyiz

Bir liramızın bile takipçisiyiz

Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı

Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı

Hepimizin ortak paydası Ankara

Hepimizin ortak paydası Ankara

Kısmetse Olur Adnan pastaneci oldu

Kısmetse Olur Adnan pastaneci oldu

İkinci mutfak hizmete açıldı

İkinci mutfak hizmete açıldı

Yeni yılda hasılata yakın takip

Yeni yılda hasılata yakın takip

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

06 Ocak 2020, Pazartesi
  • İmsak
    06:34
  • Güneş
    08:04
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    15:23
  • Akşam
    17:45
  • Yatsı
    19:09
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.