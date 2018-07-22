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Ankara Haberleri: 65 milyonlu tedbir

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65 milyonlu tedbir

Fevzi KIZILKOYUN
22.07.2018 - 10:42Son Güncelleme :

Ankara’da çökertilen yer altı organize suç örgütü ‘Sezginler’ grubunun lider kadrosuyla, birinci derecede akrabaları ve yasa dışı elde edilen paraların aktarıldığı üçüncü şahıslardan oluşan 119 kişinin 65 milyon TL değerindeki tüm mal varlıklarına el konuldu.

Fevzi KIZILKOYUN

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘Sezginler’ grubu olarak bilinen suç örgütünü 6 ay takibe aldı. Teknik-fiziki takibin ardından yapılan baskında, suç örgütü liderleri Hacı lakaplı Göksel ile kardeşleri Sinan ve Gökçe Sezgin ile Özel Harekat Polisi A.G., Hava Kuvvetleri’nde görevli astsubay M.E., Mamak Jandarma’da görevli astsubay G.S., nüfus memuru A.İ., zabıta G.A. yakalandı. HSK’da görevli bir savcının da örgüt ile bağlantısı belirlendi. Çek-senet tahsilatı yapan, yeraltındaki mekanlarda yasa dışı kumar oynatan, haraç, iş insanlarını haraca bağlayan suç örgütü üyesi 15 kişi tutuklandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütünün para trafiği ve mal varlığını da incelemeye aldı. Yasa dışı olarak günde 100 bin lira toplayan örgüt ile ilgili çalışma yürüten özel ekip, örgütün lider kadrosunun şemasını çıkartarak, mal varlıklarıyla ilgili araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından örgüt lideri ile 15 yöneticisinin üzerindeki tüm gayrimenkuller, lüks arabalar ve bankalardaki nakitlerine el konuldu.

65 MİLYON LİRA

Örgüt yöneticilerinin yanı sıra birinci derecedeki akrabaları ve örgütün yasa dışı elde ettiği paraları aktardığı üçüncü şahısların da aralarında bulunduğu 119 kişinin mallarına el konuldu. Türkiye’de ilk kez bir suç örgütünün mal varlığına bu kadar kapsamlı tedbir uygulanmış olunurken, bundan sonraki suç örgütlerine yönelik operasyonlar içinde örnek oluşturuldu.

GÜNLÜK 100 BİN TL

Çek-senet tahsilatı, kumar, kumar oynayan kişilere zorla senet imzalatma, uyuşturucu ve silah ticaretti, iş insanlarına şantaj-tehditle haraca bağlama gibi suçlardan işlem yapılan ‘Sezginler’ grubunun günde yaklaşık 100 bin TL topladığı kaydedildi. Operasyonda örgüte ait ev, işyeri ve lokal görünümündeki yerlerde yapılan aramalarda gizli bölmeler, geçitler ortaya çıkarılmış, makineli tüfekler, el bombası, sis bombaları, balta, cop, kelepçe, kasatura bıçaklar da ele geçirilmişti

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 65 milyonlu tedbir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 65 milyonlu tedbir haberi güncellenecektir.

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