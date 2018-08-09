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Ankara Haberleri: 61-65 yaş Ankarakart’a vize indirimi

ANKARA HABERLERİ

61-65 yaş Ankarakart’a vize indirimi

Murat YILMAZ
09.08.2018 - 15:37Son Güncelleme :

61-65 yaş arası serbest Ankarakart’ta indirime gidildi.

Murat YILMAZ

Bu sene 135 TL olarak uygulanan vize ücreti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 2019’da 100 TL olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 61-65 yaş arası serbest Ankarakart’ın vize ücretinde indirime gitti. Bu yıl 135 lira olarak uygulanan vize ücreti 2019 için 100 TL’ye indirildi. Diğer kartların vize ücretinde de artış olmadı. Önceki gün Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi toplu taşıma kartları vize bedellerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü.

ÖĞRETMEN PASOSUNA ZAM YOK

EGO Genel Müdürlüğü’nce toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanan kişilere verilen Ankarakart’ın 2019 yılı vize bedellerini belirleyen yazı oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda 61-65 yaş arası serbest Ankarakart vize ücreti 135 TL’den 100 TL’ye indirildi. TÜİK, PTT ve kamu kartı için vize ücreti geçen yıl olduğu gibi 70 TL olarak kaldı. 2018-2019 eğitim yılında öğretmen pasosu için uygulanacak olan vize ücreti de değişmeyerek 80 TL oldu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 61-65 yaş Ankarakart’a vize indirimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 61-65 yaş Ankarakart’a vize indirimi haberi güncellenecektir.

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