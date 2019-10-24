600 kursiyere eğitim veriliyor

etiSEM biriminde, Kişisel Gelişim ve Eğitim Dersliği, Müzik ve Gösteri Sanatları Atölyesi, Mefruşat ve El sanatları Atölyesi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Geleneksel Türk İslam Sanatları Atölyesi, Geleneksel El Sanatları Atölyesi ile Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarı yer alıyor. Kursiyerlere, uzman eğitmenler tarafından, Bilişim Teknolojileri, Kişisel Gelişim, Grafik Tasarım, Müzik ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, Bilgisayar Destekli Muhasebe, İngilizce ve Hobi destekli eğitimler veriliyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ücretsiz meslek ve beceri eğitim verilen etiSEM birimlerinin 13.’sünü Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde açtıklarını hatırlatarak, tüm kursiyerlere ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.





