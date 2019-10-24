Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>600 kursiyere eğitim veriliyor

Ankara Haberleri: 600 kursiyere eğitim veriliyor

ANKARA HABERLERİ

600 kursiyere eğitim veriliyor

Hürriyet Haber
24.10.2019 - 14:41 |Son Güncelleme :

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde açılan Bağlıca etiSEM birimi, 600 kursiyere hizmet veriyor.

Hürriyet Haber

etiSEM biriminde, Kişisel Gelişim ve Eğitim Dersliği, Müzik ve Gösteri Sanatları Atölyesi, Mefruşat ve El sanatları Atölyesi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Geleneksel Türk İslam Sanatları Atölyesi, Geleneksel El Sanatları Atölyesi ile Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarı yer alıyor. Kursiyerlere, uzman eğitmenler tarafından, Bilişim Teknolojileri, Kişisel Gelişim, Grafik Tasarım, Müzik ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, Bilgisayar Destekli Muhasebe, İngilizce ve Hobi destekli eğitimler veriliyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ücretsiz meslek ve beceri eğitim verilen etiSEM birimlerinin 13.’sünü Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde açtıklarını hatırlatarak, tüm kursiyerlere ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.


Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 600 kursiyere eğitim veriliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 600 kursiyere eğitim veriliyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Öğrencilerden temiz çevre hareketi

Kontrol kuyruğu isyan ettirdi

Kontrol kuyruğu isyan ettirdi

Altındağ’a 20 yeni park

Altındağ’a 20 yeni park

Kahramankazan’da asfalt çalışması

Kahramankazan’da asfalt çalışması

Yıkılan gecekondu sayısı 134’e ulaştı

Yıkılan gecekondu sayısı 134’e ulaştı

Anne Üniversitesi eğitime başladı

Anne Üniversitesi eğitime başladı

Farkındalık için ağaç diktiler

Farkındalık için ağaç diktiler

Ağız ve diş sağlığı için renkli şenlik

Ağız ve diş sağlığı için renkli şenlik

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

25 Ekim 2019, Cuma
  • İmsak
    05:38
  • Güneş
    07:02
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:35
  • Akşam
    18:04
  • Yatsı
    19:22
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.