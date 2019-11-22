6 ilçenin bütçesi kabul edildi

Meclis’te Altındağ Belediyesi’nin 399 milyon, Beypazarı Belediyesi’nin 82 milyon 50 bin, Etimesgut Belediyesi’nin 388 milyon, Pursaklar Belediyesi’nin 120 milyon, Sincan Belediyesi’nin 330 milyon, Şereflikoçhisar Belediyesi’nin 35 milyon TL’lik 2020 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bütçelerin kabul edilmesinin ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptılar.