Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>6 ilçenin bütçesi kabul edildi

Ankara Haberleri: 6 ilçenin bütçesi kabul edildi

ANKARA HABERLERİ

6 ilçenin bütçesi kabul edildi

Ayça Gözde ÇETİN
22.11.2019 - 16:10 |Son Güncelleme :

İlçelerin 2020 yılı mali bütçelerini görüşmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, kasım ayı 14’üncü toplantısını önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi.

Ayça Gözde ÇETİN

Meclis’te Altındağ Belediyesi’nin 399 milyon, Beypazarı Belediyesi’nin 82 milyon 50 bin, Etimesgut Belediyesi’nin 388 milyon, Pursaklar Belediyesi’nin 120 milyon, Sincan Belediyesi’nin 330 milyon, Şereflikoçhisar Belediyesi’nin 35 milyon TL’lik 2020 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bütçelerin kabul edilmesinin ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptılar. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 6 ilçenin bütçesi kabul edildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Kasım 2019 tarihinde saat 16 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 6 ilçenin bütçesi kabul edildi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İstanbul’da 320 Ankara’da 162

İstanbul’da 320 Ankara’da 162

Sivrihisar’dan davet var

Sivrihisar’dan davet var

2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi

2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi

7 ilçenin bütçesine oy birliği

7 ilçenin bütçesine oy birliği

Eğitimi tam diş hekimlerine ihtiyacımız var

Eğitimi tam diş hekimlerine ihtiyacımız var
Botan efsanesi Ankara’da

Botan efsanesi Ankara’da

Hareketsizlikle mücadeleyi önemsiyoruz

Hareketsizlikle mücadeleyi önemsiyoruz

Makam aracıyla mahallede tur

Makam aracıyla mahallede tur

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

23 Kasım 2019, Cumartesi
  • İmsak
    06:07
  • Güneş
    07:35
  • Öğle
    12:40
  • İkindi
    15:12
  • Akşam
    17:35
  • Yatsı
    18:57
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.