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Ankara Haberleri: 6 ayda 400 bin ziyaretçi

ANKARA HABERLERİ

6 ayda 400 bin ziyaretçi

Sedat CENİKLİ
14.09.2019 - 14:28Son Güncelleme :

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki 6 müze ve ören yerini yılın ilk yarısında 403 bin 234 kişi ziyaret etti. İlk altı aylık dönemde en çok ziyaret edilen müze Cumhuriyet Müzesi (2. Meclis) olurken, ikinci sırada da Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. Meclis) yer aldı.

Sedat CENİKLİ

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019 Ocak-Haziran dönemi kültür ve turizm istatistiğini açıkladı. Yılın ilk altı ayını kapsayan istatistiklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı paylaşıldı. Buna göre Bakanlık’a bağlı müze ve ören yerlerini altı ayda 403 bin 234 kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği müze Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), 1924’ten günümüzdeki binasına taşındığı 1960’a kadar 36 yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdüğü Ulus’taki Cumhuriyet Müzesi (2. Meclis) oldu. Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan yapı, altı ayda 147 bin 842 turisti ağırladı. En çok ziyaret edilen ikinci müze isee Cumhuriyet Müzesi’nin yanı başındaki Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. Meclis) oldu. TBMM’nin 1920-1924 yılları arasında faaliyetlerini sürdürdüğü ve milli mücadele yıllarına ait 770 eserin sergilendiği 1. Meclis’i 101 bin 167 turist ziyaret etti.

ASKERİ VE ÖZEL DAHİL 59 MÜZE

Yılın ilk altı ayında Bakanlık’a bağlı diğer müze ve ören yerlerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni 80 bin 743, Etnografya Müzesi’ni 47 bin 966, Gordion Müzesi’ni 20 bin 452 ve Roma Hamamı’nı da 5 bin 64 kişi ziyaret etti. Raporda Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve Etnografya Müzesi müdürlüklerinin denetimindeki özel müzeler ile arasında Anıtkabir’in de bulunduğu askeri müzelere de yer verildi. Ancak bu müzelere ait ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi verilmeyip; Ankara’da 8’i Bakanlık’a bağlı, 8’i askeri ve 43’ü özel toplam 59 müze olduğu belirtildi.

HAVADAN 3.5 MİLYON YOLCU

Öte yandan Esenboğa Havalimanı gelen yolcu sayıları da paylaşıldı. Başkent’e ocak-haziran döneminde hava ulaşımıyla 3 milyon 523 bin 228 yolcu geldi. Yolculardan 3 milyon 32’si iç hatlardan, 523 bin 196’sı da dış hatlardan kente giriş yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 6 ayda 400 bin ziyaretçi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Eylül 2019 tarihinde saat 14 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 6 ayda 400 bin ziyaretçi haberi güncellenecektir.

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