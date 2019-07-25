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Ankara Haberleri: 57 suçtan aranıyordu türkü barda eğlenirken yakalandı

ANKARA HABERLERİ

57 suçtan aranıyordu türkü barda eğlenirken yakalandı

Fevzi KIZILKOYUN
25.07.2019 - 09:12Son Güncelleme :

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, sosyal medya hesaplarında, Afrin’de görev yapan asker ve polislerin kullandığı malzemelerinin fotoğraflarını kullanarak hayali satış yapıp, para aldığı kişilere malzemeleri göndermeyerek dolandıran Uğur E.’nin ismine ulaştı.

Fevzi KIZILKOYUN

Polis ekipleri, Uğur E.nin, tanınmamak için sosyal medya hesaplarında ‘Faceapp’ yaşlandırma uygulamasıyla oluşturduğu yaşlı gösteren fotoğrafını kullandığı tespit etti.

KARDEŞİNİN KİMLİK BİLGİSİNİ VERDİ

Uğur E.’yi adım adım takip eden ekipler, şüpheliyi bir türkü barda eğlenirken yakaladı. Eğlence masasında karşısında polisi gören Uğur E., kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak polisten kaçmak istedi, ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Gözaltına alınan Uğur E.’nin 57 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Uğur E. emniyetteki ifadesinde “Bekçilik yapıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Kimseyi dolandırmadım” diyerek kendisini savunduğu ortaya çıktı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 57 suçtan aranıyordu türkü barda eğlenirken yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 57 suçtan aranıyordu türkü barda eğlenirken yakalandı haberi güncellenecektir.

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