57 suçtan aranıyordu türkü barda eğlenirken yakalandı

Polis ekipleri, Uğur E.nin, tanınmamak için sosyal medya hesaplarında ‘Faceapp’ yaşlandırma uygulamasıyla oluşturduğu yaşlı gösteren fotoğrafını kullandığı tespit etti.



KARDEŞİNİN KİMLİK BİLGİSİNİ VERDİ



Uğur E.’yi adım adım takip eden ekipler, şüpheliyi bir türkü barda eğlenirken yakaladı. Eğlence masasında karşısında polisi gören Uğur E., kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak polisten kaçmak istedi, ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Gözaltına alınan Uğur E.’nin 57 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Uğur E. emniyetteki ifadesinde “Bekçilik yapıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Kimseyi dolandırmadım” diyerek kendisini savunduğu ortaya çıktı.



