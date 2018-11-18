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Ankara Haberleri: 55. yaşa kutlama yok

ANKARA HABERLERİ

55. yaşa kutlama yok

Hürriyet Haber
18.11.2018 - 18:16Son Güncelleme :

Ankara Sanayi Odası (ASO) 55. yaşını kutluyor.

Hürriyet Haber

Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO'nun, 55 yıldır, üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğuyla "başkentin sanayisini sanayinin başkentine" dönüştürmeye çalıştığını belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "ASO, Ankara'nın, bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini üreten 55 yıllık bir güç birliği. ASO ile Ankara, artık kendisine dünya kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye'nin önemli bir gücü" ifadelerini kullandı. ASO Yönetim Kurulu kararıyla 55'inci yıl için herhangi bir kutlama yapmayacaklarını belirten Özdebir, "Ülkemize yönelik dış kaynaklı finansal saldırılar nedeniyle birçok sanayicimiz sıkıntı yaşamaktadır. Yönetim kurulumuzun kararıyla bu dönemde kutlama yapmak yerine, sanayicilerimizin sorunlarını çözmeye odaklanmak istedik. Türkiye'nin bu sıkıntıları bir an evvel aşıp, güzel günlere kısa sürede ulaşacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 55. yaşa kutlama yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2018 tarihinde saat 18 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 55. yaşa kutlama yok haberi güncellenecektir.

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