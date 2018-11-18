55. yaşa kutlama yok

Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO'nun, 55 yıldır, üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğuyla "başkentin sanayisini sanayinin başkentine" dönüştürmeye çalıştığını belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "ASO, Ankara'nın, bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini üreten 55 yıllık bir güç birliği. ASO ile Ankara, artık kendisine dünya kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye'nin önemli bir gücü" ifadelerini kullandı. ASO Yönetim Kurulu kararıyla 55'inci yıl için herhangi bir kutlama yapmayacaklarını belirten Özdebir, "Ülkemize yönelik dış kaynaklı finansal saldırılar nedeniyle birçok sanayicimiz sıkıntı yaşamaktadır. Yönetim kurulumuzun kararıyla bu dönemde kutlama yapmak yerine, sanayicilerimizin sorunlarını çözmeye odaklanmak istedik. Türkiye'nin bu sıkıntıları bir an evvel aşıp, güzel günlere kısa sürede ulaşacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.