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Ankara Haberleri: 500 polisle eğlence denetimi

ANKARA HABERLERİ

500 polisle eğlence denetimi

AA
07.11.2019 - 16:21 |Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı üzerine 500 polis, Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan 83 eğlence mekânında asayiş uygulaması yaptı.

AA

Denetime, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı uzmanlar da eşlik etti. Eğlence mekânlarının birçoğunda ‘hijyen kurallarına uymayan şartlar’, ‘SGK’sız işçi çalıştırma’ gibi konularda aksaklıklar tespit edilirken, bazı iş yerlerinde ise ‘yangın çıkışı’, ‘x-ray cihazı ve güvenlik görevlisi bulunmadığı’ belirlendi. Denetimlerde 983 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı. Mekânlar hakkında yasal işlem başlatan ekipler, bazı iş yerlerini ise mühürledi. Öte yandan çevre esnafı ve vatandaşlar ise bazı eğlence mekânlarından gelen yüksek sesten rahatsız olduklarını, bu konuda ilçe belediyesine şikâyette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 500 polisle eğlence denetimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Kasım 2019 tarihinde saat 16 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 500 polisle eğlence denetimi haberi güncellenecektir.

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