500 polisle eğlence denetimi

Denetime, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı uzmanlar da eşlik etti. Eğlence mekânlarının birçoğunda ‘hijyen kurallarına uymayan şartlar’, ‘SGK’sız işçi çalıştırma’ gibi konularda aksaklıklar tespit edilirken, bazı iş yerlerinde ise ‘yangın çıkışı’, ‘x-ray cihazı ve güvenlik görevlisi bulunmadığı’ belirlendi. Denetimlerde 983 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı. Mekânlar hakkında yasal işlem başlatan ekipler, bazı iş yerlerini ise mühürledi. Öte yandan çevre esnafı ve vatandaşlar ise bazı eğlence mekânlarından gelen yüksek sesten rahatsız olduklarını, bu konuda ilçe belediyesine şikâyette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.