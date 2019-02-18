5 yılda 60 kilometre raylı sistem

Şimdiye kadar vadettiği bütün projeleri yerine getirdiğini vurgulayan Özhaseki şöyle konuştu: “30-35 yıldır Ankara’daki raylı sistem hattının uzunluğu 60 kilometre civarında. Ben burada, 5 yıl içinde 60 kilometreden fazla raylı sistem yapacağım diye yazdım. Maliyet Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şu andaki bütçesinin 10 yıllık miktarını toplasanız ancak karşılıyor. Benim bulduğum formüller var ama bir taraftan hükümetin desteğinin olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’mız bu konularda destekleyeceğini söyledi, ben de ona teşekkür ediyorum.” Ankara’da 13 millet bahçesi yapılacağını da hatırlatan Özhaseki, “Bu 13 millet bahçesi tam 12 milyon 960 bin metrekare. Ankara yemyeşil olacak. Bunları yapacağız Allah’ın izniyle” dedi. Günümüzde çocukların evlere hapsolduğuna da dikkat çeken Özhaseki, “1 milyon metrekare alana Çocuk Köyü yapacağız. İçerisinde yüze yakın etkinlik olacak. Çocuklar orada hem geleceğe hazırlanacak hem de eğlenecek” diye konuştu.