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Ankara Haberleri: 5 yılda 60 kilometre raylı sistem

ANKARA HABERLERİ

5 yılda 60 kilometre raylı sistem

Hürriyet Haber
18.02.2019 - 09:13Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün Keçiören Estergon Kalesi’nde Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Şimdiye kadar vadettiği bütün projeleri yerine getirdiğini vurgulayan Özhaseki şöyle konuştu: “30-35 yıldır Ankara’daki raylı sistem hattının uzunluğu 60 kilometre civarında. Ben burada, 5 yıl içinde 60 kilometreden fazla raylı sistem yapacağım diye yazdım. Maliyet Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şu andaki bütçesinin 10 yıllık miktarını toplasanız ancak karşılıyor. Benim bulduğum formüller var ama bir taraftan hükümetin desteğinin olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’mız bu konularda destekleyeceğini söyledi, ben de ona teşekkür ediyorum.” Ankara’da 13 millet bahçesi yapılacağını da hatırlatan Özhaseki, “Bu 13 millet bahçesi tam 12 milyon 960 bin metrekare. Ankara yemyeşil olacak. Bunları yapacağız Allah’ın izniyle” dedi. Günümüzde çocukların evlere hapsolduğuna da dikkat çeken Özhaseki, “1 milyon metrekare alana Çocuk Köyü yapacağız. İçerisinde yüze yakın etkinlik olacak. Çocuklar orada hem geleceğe hazırlanacak hem de eğlenecek” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 5 yılda 60 kilometre raylı sistem hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Şubat 2019 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 5 yılda 60 kilometre raylı sistem haberi güncellenecektir.

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