5 yılda 500 bin turist hedefi

Polatlı Belediyesi, başkent Ankara’nın önemli tarihi değerlerinden Gordion Antik Kenti ile Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Alanları’nın tanıtımı için harekete geçti. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, hayata geçirecekleri projelerle ilçeyi yalnızca Ankara’nın değil, Türkiye’nin de tarihi turizm noktalarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi.

100 KİLOMETRELİK BİR HAT

“Polatlı, tarih turizmine çok elverişli. Ankara’nın en önemli iki tarihi mirası burada. Bunlardan ilki Frig Medeniyeti’nin yaşadığı, Midas’ın tümülüsü ile açılmayı bekleyen yüzlerce tümülüsün olduğu, Büyük İskender’in kılıcıyla kördüğümü kestiği söylenen Antik Gordion Kenti’nin bulunduğu bölge. Diğeri ise Sakarya Meydan Savaşı’nın yaşandığı, Duatepe’nin de bulunduğu 100 kilometrelik bir hat. Sakarya Meydan Savaşı, Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin varını, yoğunu ortaya koyarak kazandığı bir destandır. Dolayısıyla bunun iyi anlatılması, tanıtılması lazım.

10 REHBERLE ÜCRETSİZ HİZMET

Tarihi alanlarımıza gerekli sosyal donatıların yapılarak, gelen misafirlerimizin tarihi heyecanı tatmasıyla şehrin ve ülkenin ekonomise çok büyük destek sağlanmasını hayal ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. 2014’te Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi’ni (POTA) kurduk. Göreve geldiğimde Duatepe’de vatandaşları yalnızca bir bekçi karşılıyordu, şu an 10 rehberimiz var. Arkadaşlarımız, gelen misafirlerimizi şehrin girişinde karşılayıp, ücretsiz hizmet veriyorlar. Danışmanlık yapıp, yol gösteriyoruz. Misafirlerimizi, tarihi tatminle uğurluyoruz.

PROJE İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ

Bizim özellikle Avrupa Birliği projemiz (Anadolu’nun Batı’ya Açılan Kapısı Gordion Projesi) var. Bu projenin hayata geçmesiyle bölgedeki alanların düzenlenmesi, ihya edilmesi, müzelerin yapılması ve tanıtılması için ciddi bütçe ayrılacak. Onun için ilgililerden destek bekliyoruz. Yerel yönetim olarak tüm gücümüzle bu işle uğraşıyoruz ama buna devlet büyüklerinin, yetkililerin de ilgi göstermesi gerekiyor. Polatlı halkını da buna hazırlıyoruz. İnşallah Polatlı’yı sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin de tarihi turizm noktası yapma hedefinde mesafe almayı düşünüyoruz.”

ÖĞRETMENLERİMİZ TARİH DERSİNİ BURADA ANLATSIN

Yıldızkaya, önceki yıllarda Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol sayesinde çok sayıda öğrenciyi Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Alanları’nda gezdirdiklerini anlatarak, “Türk evladı, ecdadının ne yaptığını görsün ve o şuurla yetişerek daha büyük işler yapsın. Bütün gayretimiz bu. Bununla ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki, tarih derslerinde öğretmenlerimiz Sakarya Meydan Muharebesi konusunu anlatırken çocuklarımızı alsın gelsin, burada alanı gezerken anlatsın” diye konuştu.

BU ALANA SAHİP ÇIKILMALI NİTELİKLİ TESİSLER OLUŞTURULMALI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da tüm ilgili kurumların Gordion Antik Kenti ile Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Alanları’na sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, “Yaşadığımız şehrin değerlerinin farkında değiliz. Ankara’nın tüm belediyeleri bugüne kadar 10 binlerce Ankaralıyı; Çanakkale, Bursa, Konya gibi şehirlere tarih ve kültür turlarına götürdü. Ama yanı başımızdaki Sakarya Meydan Muharebe’sinden, şehitliğimizden haberdar değiliz. Bir an evvel Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bu alana sahip çıkması, bölgede nitelikli tesisler oluşturması gerekir. Biz MHP grubu olarak Türk milletinin tarihinde muazzam öneme sahip Duatepe ve Sakarya Şehitliği’nin de, dünya tarihi açısından çok kıymetli bir miras olan Gordion ve Midas’ın da hak ettiği değere ulaşması için gayret göstereceğiz” dedi.

Polatlı’nın MHP’li Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ‘Gordion Antik Kenti’ ile ‘Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Alanları’ ile ilgili projeleri, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e anlattı.