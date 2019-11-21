5 ilçenin bütçesi kabul edildi

Önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan kasım ayı on ikinci toplantıda, Çankaya, Elmadağ, Keçiören, Polatlı ve Yenimahalle belediyelerinin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmelerin ardından kürsüye gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parti gruplarına bütçelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



EN YÜKSEK ÇANKAYA



Oy birliğiyle kabul edilen 5 ilçenin 2020 bütçe rakamları ise şöyle: Çankaya; 1 milyar 30 milyon TL, Elmadağ; 50 milyon TL, Keçiören; 560 milyon TL, Polatlı; 150 milyon TL, Yenimahalle; 575 milyon 300 bin TL. Meclis oturumunun ardından Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın tarafından Meclis üyelerine Büyükşehir yemekhanesinde Elmadağ’ın yöresel yemeklerinden oluşan teşekkür yemeği verildi. Yemeğe Başkan Mansur Yavaş da katıldı.