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Ankara Haberleri: 5 ilçenin bütçesi kabul edildi

ANKARA HABERLERİ

5 ilçenin bütçesi kabul edildi

Murat YILMAZ
21.11.2019 - 09:10 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ilçe belediyelerinin 2020 yılı bütçelerini görüşmeye başladı.

Murat YILMAZ

Önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan kasım ayı on ikinci toplantıda, Çankaya, Elmadağ, Keçiören, Polatlı ve Yenimahalle belediyelerinin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmelerin ardından kürsüye gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parti gruplarına bütçelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

EN YÜKSEK ÇANKAYA

Oy birliğiyle kabul edilen 5 ilçenin 2020 bütçe rakamları ise şöyle: Çankaya; 1 milyar 30 milyon TL, Elmadağ; 50 milyon TL, Keçiören; 560 milyon TL, Polatlı; 150 milyon TL, Yenimahalle; 575 milyon 300 bin TL. Meclis oturumunun ardından Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın tarafından Meclis üyelerine Büyükşehir yemekhanesinde Elmadağ’ın yöresel yemeklerinden oluşan teşekkür yemeği verildi. Yemeğe Başkan Mansur Yavaş da katıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 5 ilçenin bütçesi kabul edildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 5 ilçenin bütçesi kabul edildi haberi güncellenecektir.

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