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Ankara Haberleri: 5 bin 111 ton ambalaj atığı toplandı

ANKARA HABERLERİ

5 bin 111 ton ambalaj atığı toplandı

Hürriyet Haber
14.09.2019 - 16:19Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi, ağustos ayında ilçe genelinde 5 bin 111 ton ambalaj atığı ile 774 kilo elektronik atık toplayarak çevreye ve ekonomiye katkı sağladı.

Hürriyet Haber

Geri dönüşüm kutusu ve kumbara taleplerini de değerlendirerek çalışan Çankaya Belediyesi ekipleri yine ağustos ayında 222 adet iç mekan kutusu dağıttı. Ekim ayıyla birlikte pilot bölge olarak seçilen Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga mahallelerinde ‘Atıkların kaynağında ayrıştırılması’ projesini hayata geçirecek olan Çankaya Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanmasına devam edecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 5 bin 111 ton ambalaj atığı toplandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Eylül 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 5 bin 111 ton ambalaj atığı toplandı haberi güncellenecektir.

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