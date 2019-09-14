5 bin 111 ton ambalaj atığı toplandı

Geri dönüşüm kutusu ve kumbara taleplerini de değerlendirerek çalışan Çankaya Belediyesi ekipleri yine ağustos ayında 222 adet iç mekan kutusu dağıttı. Ekim ayıyla birlikte pilot bölge olarak seçilen Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga mahallelerinde ‘Atıkların kaynağında ayrıştırılması’ projesini hayata geçirecek olan Çankaya Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanmasına devam edecek.
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