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Ankara Haberleri: 5 aylığına Meclis üyesi oldular

ANKARA HABERLERİ

5 aylığına Meclis üyesi oldular

Murat YILMAZ
10.11.2018 - 11:14Son Güncelleme :

Mart 2019 yerel seçimlerine beş ay kala Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iki yeni Meclis üyesi seçildi,

5 aylığına Meclis üyesi oldular
Murat YILMAZ

MHP’li bir Meclis üyesi ise partisinden istifa etti. Önceki akşam kasım ayı olağan görüşmelerinin ilk toplantısı için Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde 24 Ekim’de vefat eden Akyurt Meclis Üyesi İlhan Şener’in yerine aynı ilçeden Hilal Ayık yeni Meclis üyesi olarak seçildi. Beypazarı Meclis üyeleriyle ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçen hafta yapılan Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısında AK Partili meclis üyeleri Ahmet Gencer, Hasan Hancıoğlu ve İbrahim Demir’in Belediye Meclis üyelikleri ‘üç Meclis toplantısına mazeretsiz katılmadıkları’ gerekçesiyle düşürüldü. Üyelerden İbrahim Demir aynı zamanda Büyükşehir Meclis üyesi olduğu için buradaki üyeliği de düştü. Meclis önceki gün Demir’in yerine AK Partili Hüseyin Demirezen’i seçti. Öte yandan MHP’li Beypazarı Meclis Üyesi İskender Başer de partisi MHP’den istifa ederek bağımsız devam etme kararı aldı. Yeni Meclis üyeleri Mart 2019 seçimlerine kadar görev yapmış olacak.

YENİ YOLLAR YETİŞECEK Mİ?

Öte yandan Meclis’te CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Bilkent Şehir Hastaneleri’nin çevresinde devam eden yol çalışmaları için genel bütçeden ne kadar alındığını ve aralık ayında açılacak hastaneye yolların yetişip yetişmeyeceğini sordu. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez “Belediyenin bütün ekipmanları orada, yetiştirilmeye çalışılıyor” yanıtını verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 5 aylığına Meclis üyesi oldular hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2018 tarihinde saat 11 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 5 aylığına Meclis üyesi oldular haberi güncellenecektir.

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