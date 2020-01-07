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Ankara Haberleri: 497 kişiye danışmanlık 26 kadına sığınma evi

ANKARA HABERLERİ

497 kişiye danışmanlık 26 kadına sığınma evi

Hürriyet Haber
07.01.2020 - 09:08 |Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yıl boyunca 497 kadına telefonla ya da yüz yüze görüşerek danışmanlık hizmeti verdi, 26 kadın ve 23 çocuğun sığınma evine yerleşmesine olanak sağladı.

Hürriyet Haber

Kadınlara sosyal, psikolojik, hukuki ve yasal hakları konusunda destek veren Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yıl boyunca 497 kadına telefonla ya da yüz yüze görüşerek danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra, 26 kadının ve anneleriyle birlikte evden ayrılmak durumunda kalan 23 çocuğun sığınma evine yerleşmesine olanak sağladı.
Şiddet mağduru kadınların, sığınma evinde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra çocuklarının da gerek eğitim gerekse sağlık konularında tüm ihtiyaçları gideriliyor.

YANLARINDA OLACAĞIZ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gönül isterdi ki sığınma evleri hiç olmasın ama kadınlar ihtiyaç duyduğu sürece yanlarında olacağız. Kadının yaşama hakkına ve sosyal haklarına saygı duyuyor, hizmetlerimizi kadına öncelik vererek üretmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu. Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama riski bulunan kadınların 458 89 00/1154 numaralı telefondan Çankaya Belediyesi’ni arayarak destek isteyebileceği belirtildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 497 kişiye danışmanlık 26 kadına sığınma evi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ocak 2020 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 497 kişiye danışmanlık 26 kadına sığınma evi haberi güncellenecektir.

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