497 kişiye danışmanlık 26 kadına sığınma evi

Kadınlara sosyal, psikolojik, hukuki ve yasal hakları konusunda destek veren Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yıl boyunca 497 kadına telefonla ya da yüz yüze görüşerek danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra, 26 kadının ve anneleriyle birlikte evden ayrılmak durumunda kalan 23 çocuğun sığınma evine yerleşmesine olanak sağladı.
Şiddet mağduru kadınların, sığınma evinde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra çocuklarının da gerek eğitim gerekse sağlık konularında tüm ihtiyaçları gideriliyor.
YANLARINDA OLACAĞIZ
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gönül isterdi ki sığınma evleri hiç olmasın ama kadınlar ihtiyaç duyduğu sürece yanlarında olacağız. Kadının yaşama hakkına ve sosyal haklarına saygı duyuyor, hizmetlerimizi kadına öncelik vererek üretmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu. Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama riski bulunan kadınların 458 89 00/1154 numaralı telefondan Çankaya Belediyesi’ni arayarak destek isteyebileceği belirtildi.
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