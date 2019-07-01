Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>442 EGO geri dönüyor

Ankara Haberleri: 442 EGO geri dönüyor

ANKARA HABERLERİ

442 EGO geri dönüyor

Murat YILMAZ
01.07.2019 - 14:52Son Güncelleme :

Ankara’da Belko Air ile Havaş’ın yolcu taşıdığı Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki hatta artık EGO otobüsleri de hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Murat YILMAZ

Vatandaşın havalimanına daha ucuz ve konforlu bir şekilde ulaşmasını amaçlayan çalışma kapsamında Ankaralılar bu hatta hizmete girecek olan EGO otobüslerine Ankarakart ile binebilecek. EGO ile havalimanına ulaşımda tek yön seyahat ücreti 3 TL olarak planlanıyor. EGO, 6 yıl önce havalimanına 442 numaralı otobüsle yolcu taşıyordu.

İKİ FİRMA 11 TL’YE TAŞIYOR

2013’te yapılan ihale ile havalimanına ulaşım hizmeti 10 yıl süreyle Belko Air firmasına verilmişti. 11 TL’ye Esenboğa-AŞTİ-Kızılay arasında yolcu taşıyan Belko’nun yanı sıra Havaş da aynı fiyata AŞTİ-Esenboğa hattında hizlet veriyor. EGO’nun Esenboğa seferlerine başlamasının ardından ‘Belko Air kalkacak mı’ sorusu da akıllara geldi.

MANSUR YAVAŞ ‘SICAK BAKIYORUM’ DEMİŞTİ

Hürriyet Ankara Yazıişleri Müdürü Fatih Tekeci, yerel seçim öncesi 11 Mart’ta Hürriyet Ankara’yı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ‘Esenboğa’ya EGO hattı’ ile ilgili düşüncesini sormuş, Başkan Yavaş da konuya sıcak baktığını belirtmişti. Hürriyet Ankara ayrıca Başkentlilerin ‘Havalimanına EGO hattı’ isteğini defalarca Okur Köşesi’nde gündeme getirmişti. Büyükşehir Belediyesi, 13 Mayıs’ta “Sözleşmenin 10 yıl süreli olarak yapılması nedeniyle, EGO otobüsleri ile yeni bir hat açılması şu an için mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.

442 EGO geri dönüyor

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 442 EGO geri dönüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 442 EGO geri dönüyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Toplu taşımada temizlik çalışması

Toplu taşımada temizlik çalışması

Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor

Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor

Başkan Oğuz bocce oynadı

Başkan Oğuz bocce oynadı

Patenle tehlikeli yolculuk

Patenle tehlikeli yolculuk

Hayalindeki mesleği bebeklere yansıtıyor

Hayalindeki mesleği bebeklere yansıtıyor

Doğanay yaban hayatının izinde

Doğanay yaban hayatının izinde

Sahipleri yumurta taşıdı köpekler stil yarıştırdı

Sahipleri yumurta taşıdı köpekler stil yarıştırdı

‘Tokat Konağı’ Ankara’da açıldı

‘Tokat Konağı’ Ankara’da açıldı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Temmuz 2019, Salı
  • İmsak
    03:22
  • Güneş
    05:17
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.