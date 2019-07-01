442 EGO geri dönüyor

Vatandaşın havalimanına daha ucuz ve konforlu bir şekilde ulaşmasını amaçlayan çalışma kapsamında Ankaralılar bu hatta hizmete girecek olan EGO otobüslerine Ankarakart ile binebilecek. EGO ile havalimanına ulaşımda tek yön seyahat ücreti 3 TL olarak planlanıyor. EGO, 6 yıl önce havalimanına 442 numaralı otobüsle yolcu taşıyordu.



İKİ FİRMA 11 TL’YE TAŞIYOR



2013’te yapılan ihale ile havalimanına ulaşım hizmeti 10 yıl süreyle Belko Air firmasına verilmişti. 11 TL’ye Esenboğa-AŞTİ-Kızılay arasında yolcu taşıyan Belko’nun yanı sıra Havaş da aynı fiyata AŞTİ-Esenboğa hattında hizlet veriyor. EGO’nun Esenboğa seferlerine başlamasının ardından ‘Belko Air kalkacak mı’ sorusu da akıllara geldi.



MANSUR YAVAŞ ‘SICAK BAKIYORUM’ DEMİŞTİ

Hürriyet Ankara Yazıişleri Müdürü Fatih Tekeci, yerel seçim öncesi 11 Mart’ta Hürriyet Ankara’yı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ‘Esenboğa’ya EGO hattı’ ile ilgili düşüncesini sormuş, Başkan Yavaş da konuya sıcak baktığını belirtmişti. Hürriyet Ankara ayrıca Başkentlilerin ‘Havalimanına EGO hattı’ isteğini defalarca Okur Köşesi’nde gündeme getirmişti. Büyükşehir Belediyesi, 13 Mayıs’ta “Sözleşmenin 10 yıl süreli olarak yapılması nedeniyle, EGO otobüsleri ile yeni bir hat açılması şu an için mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.







